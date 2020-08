Dal nostro partner OAsport.it

Svanisce definitivamente la possibilità di ospitare in Italia almeno un round del Mondiale Superbike 2020, dopo l’ufficializzazione dell’annullamento della tappa di Misano Adriatico. Il weekend di gara romagnolo si sarebbe dovuto svolgere dal 6 all’8 novembre come ultimo atto stagionale del campionato riservato alle derivate di serie, che invece chiuderà i battenti domenica 18 ottobre ad Estoril, in Portogallo. Si tratterà del secondo appuntamento lusitano in questo 2020, dopo il consueto round disputato a Portimao lo scorso 9 agosto, per un calendario ormai definitivo composto complessivamente da 8 tappe. Il circuito di Estoril torna dunque ad ospitare un evento motoristico internazionale di rilievo per la prima volta dal 2012, quando fu sede del Gran Premio del Portogallo per il Motomondiale.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal Presidente FIM, Jorge Viegas, in seguito all’annuncio ufficiale:

Sono felice di poter aggiungere un secondo Round in Portogallo e quindi di assistere al ritorno del WorldSBK al Circuito Estoril che ha già ospitato questo Campionato molto competitivo nel suo primo anno di vita, il 1988, e poi nel 1993. Voglio ringraziare DWO, Circuito Estoril e la Federazione Portoghese per aver reso possibile organizzare in Portogallo l’appuntamento che chiuderà la stagione 2020.

Grande soddisfazione anche per Jaime Andrez, Presidente del Circuito Estoril: “Per me è un grande piacere accogliere all’Estoril il Campionato del Mondo Superbike. Non si tratta di una novità per Estoril, dato che il WorldSBK ha già fatto tappa qui nel 1988 e nel 1993. Siamo sicuri che i team si troveranno perfettamente a loro agio, soprattutto se ci saranno tre giornate con ottime condizioni meteo unite alla cultura di grande accoglienza e professionalità del Circuito. Voglio congratularmi con gli organizzatori e augurare a tutti un grande in bocca al lupo per queste tre giornate sperando che questo evento possa contribuire a promuovere molto questo sport nel 2020 e negli anni successivi”.

Questo invece è il commento di Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo del WorldSBK:

L’aggiunta di un secondo Round in Portogallo è molto importante per la crescita del WorldSBK nella Penisola Iberica e soprattutto in Portogallo. Sarà un’altra bella sfida per il paddock dato che la maggior parte di chi lo compone non è mai stato qui. Ci attende quindi tanto spettacolo in più dal momento che la stagione si prepara per un Round spettacolare in occasione di questo ritorno. Voglio ringraziare la FIM e il circuito per la collaborazione e per la volontà di far parte del calendario 2020.

