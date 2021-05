La lunga attesa sta per finire: da venerdì 21 a domenica 23 maggio andrà infatti in scena il round inaugurale del Mondiale Superbike 2021. Dopo sette mesi di attesa riparte finalmente il campionato riservato alle moto derivate di serie, con Jonathan Rea che si appresta a dare la caccia al settimo titolo iridato consecutivo in carriera.

Il 6 volte campione della Kawasaki dovrà però vedersela con una serie di avversari molto temibili, a partire da uno Scott Redding capace di rimanere aritmeticamente in lotta per lo scorso campionato fino all’ultima tappa di Magny-Cours. Oltre a Rea e Redding, il Regno Unito sarà rappresentato in griglia anche da Tom Sykes, Chaz Davies, Alex Lowes e Leon Haslam.

L’Italia potrà contare invece su quattro piloti ai nastri di partenza del nuovo Mondiale con ambizioni abbastanza importanti. Michael Ruben Rinaldi, dopo un brillante 2020 nel Team GoEleven, è stato infatti promosso nel team ufficiale della Ducati ed è quindi atteso ad una stagione da protagonista. Debutto assoluto in questo campionato per Andrea Locatelli, campione in carica del Mondiale Supersport, che sarà al fianco del turco Toprak Razgatlioglu in Yamaha. Gli altri due azzurri saranno Axel Bassani (Motocorsa Racing) e Samuele Cavalieri (Outdo Kawasaki TPR).

Di seguito l’elenco completo dei partecipanti iscritti al Mondiale Superbike 2021:

ELENCO COMPLETO PARTECIPANTI MONDIALE SUPERBIKE 2021

1 Jonathan Rea GBR Kawasaki Ninja ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK 22 Alex Lowes GBR Kawasaki Ninja ZX-10RR Kawasaki Racing Team WorldSBK 45 Scott Redding GBR Ducati Panigale V4 R Aruba.it Racing – Ducati 21 Michael Ruben Rinaldi ITA Ducati Panigale V4 R Aruba.it Racing – Ducati 54 Toprak Razgatlıoğlu TUR Yamaha YZF-R1 Pata Yamaha WorldSBK Official Team 55 Andrea Locatelli ITA Yamaha YZF-R1 Pata Yamaha WorldSBK Official Team 19 Álvaro Bautista SPA Honda CBR1000RR-R Team HRC 91 Leon Haslam GBR Honda CBR1000RR-R Team HRC 60 Michael van der Mark OLA BMW M1000RR BMW Motorrad WorldSBK Team 66 Tom Sykes GBR BMW M1000RR BMW Motorrad WorldSBK Team 44 Lucas Mahias FRA Kawasaki Ninja ZX-10RR Kawasaki Puccetti Racing 32 Isaac Viñales SPA Kawasaki Ninja ZX-10RR Orelac Racing VerdNatura 76 Samuele Cavalieri ITA Kawasaki Ninja ZX-10RR Outdo Kawasaki TPR 84 Loris Cresson BEL Kawasaki Ninja ZX-10RR Outdo Kawasaki TPR 7 Chaz Davies GBR Ducati Panigale V4 R Team GoEleven 53 Tito Rabat SPA Ducati Panigale V4 R Barni Racing Team 47 Axel Bassani ITA Ducati Panigale V4 R Motocorsa Racing 3 Kohta Nozane JPN Yamaha YZF-R1 GRT Yamaha WorldSBK Junior Team 31 Garrett Gerloff USA Yamaha YZF-R1 GRT Yamaha WorldSBK Junior Team 23 Christophe Ponsson FRA Yamaha YZF-R1 Gil Motorsport Team Yamaha 36 Leandro Mercado ARG Honda CBR1000RR-R MIE Racing Honda Team 50 Eugene Laverty IRL BMW M1000RR RC Squadra Corse 94 Jonas Folger GER BMW M1000RR Bonovo Action

