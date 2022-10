Gara-1 del GP di Portimao, quartultimo round del Mondiale 2022 di Superbike, era in programma alle 15.00 italiane, ma i piani sono cambiati. A precedere la prima run del campionato principale delle derivate di serie, è andata in scena la corsa del Mondiale Supersport 300 che ha avuto un epilogo molto spiacevole.

La gara, infatti, è stata interrotta per una brutta caduta dell’olandese Victor Steeman (Kawasaki) e dello spagnolo Jose-Luis Perez in curva-14. Steeman, nella dinamica, sarebbe stato colpito dal corpo dell’altro pilota. Subito soccorso, al centuaro orange è stato applicato un supporto respiratorio artificiale prima di caricarlo in elicottero.

Alcuni testimoni hanno riferito anche di misure per rianimarlo, che ancora non sono state confermate dalla Dorna. Si parla anche di gravi ferite alla testa e vari traumi potenzialmente letali. E’ da capire il da farsi proprio per l’eccezionalità della situazione riguardante il 22enne neerlandese, secondo classificato del campionato SSP300, ora ricoverato all’ospedale di Faro.

Stando alle ultime informazioni, gara-1 dovrebbe cominciare alle 16.15 italiane ed essere ridotta a 14 giri.

