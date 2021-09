Michael Ruben Rinaldi vince gara-2 del Gran Premio di Catalogna, nono atto del Mondiale Superbike 2021. Il nativo di Rimini si impone al termine di una lunghissima lotta contro il turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) che lascia il Montmelò da leader del campionato.

La prova è iniziata con un brutto incidente che ha escluso dai giochi il francese Lucas Mathias (Kawasaki) ed il britannico Tom Sykes (BMW). La manifestazione è stata sospesa, fortunatamente entrambi i piloti non sono a rischio.

Al restart, avvenuto dopo circa 30 minuti, Rinaldi si è messo subito a battagliare con Razgatlıoğlu e Jonathan Rea (Kawasaki) per il primato. Il terzetto è rimasto unito fino a metà della competizione quando la Ducati del nostro connazionale e la Yamaha del turco hanno allungato sulla moto #1 di Rea.

Superbike Superpole race, Rea piega Razgatlioglu 9 ORE FA

Il pluricampione inglese ha alzato bandiera bianca, mentre in testa alla corsa abbiamo assistito ad una lotta alla pari per il successo. Rea è scivolato sesto, mentre Razgatlıoğlu ha passato Rinaldi, una situazione che è durata pochi giri. Il romagnolo ha beffato il rivale nei passaggi conclusivi allungando sensibilmente sul centauro di Yamaha. Terzo posto per Scott Redding (Ducati) davanti al padrone di casa Alvaro Bautista (Honda) ed al nostro Andrea Locatelli (Yamaha). Il sesto posto di Rea cambia ancora la classifica del Mondiale. Il #1 del gruppo si prepara per il round di Jerez de la Frontera di settimana prossima con un solo punto di ritardo da Razgatlıoğlu che, lo ricordiamo, non ha concluso la race-1 per un problema tecnico. Terzo nella graduatoria c’è Redding con 60 punti di scarto.

CLASSIFICA FINALE GARA-2 GP CATALOGNA SUPERBIKE 2021

1 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD 1’42.566 320

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 3.030 +3.030 1’42.676 318

3 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 3.207 +0.177 1’42.941 325

4 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 3.415 +0.208 1’42.975 327

5 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 4.306 +0.891 1’42.784 320

6 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 7.733 +3.427 1’42.793 320

7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 11.098 +3.365 1’43.058 317

8 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 14.227 +3.129 1’43.182 321

9 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 15.679 +1.452 1’43.264 320

10 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 17.429 +1.750 1’43.365 315

11 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 21.211 +3.782 1’43.331 321

12 76 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 26.533 +5.322 1’43.797 316

13 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 27.637 +1.104 1’43.960 315

14 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 33.201 +5.564 1’43.941 316

15 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 33.282 +0.081 1’44.297 313

Foto: Photo LiveMedia/Otto Moretti

Superbike Redding vince gara 1, tripletta Ducati IERI A 18:02