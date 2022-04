Jonathan Rea ha vinto la gara-1 del GP di Aragon 2022, prima prova del Mondiale Superbike che va in scena sul circuito spagnolo. Il britannico è scattato dalla terza piazzola e si è reso protagonista di una prestazione complessivamente eccezionale, riuscendo così a trionfare dopo che lo scorso anno aveva perso il titolo iridato in volata.

L’alfiere della Kawasaki, icona indiscussa del campionato riservato alle derivate di serie (per sei volte consecutive in carriera si è laureato Campione del Mondo), ha dato vita a uno spettacolare duello con lo spagnolo Alvaro Bautista: i due si sono fronteggiati a viso aperto nella seconda parte della gara e all’ultimo giro l’iberico della Ducati ha anche affondato il sorpasso, a cui Rea ha però risposto in maniera prepotente e ha vinto con appena 90 millesimi di vantaggio sul suo rivale.

Terzo posto per il turco Toprak Razgatlioglu, scattato dalla pole position e poi terzo al traguardo a 5.4 secondi da Rea. Il Campione del Mondo in carica è rimasto in bagarre con Rea e Bautista nella prima parte della prova, poi si è pian piano staccato e si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio in sella alla sua Yamaha. L’anatolico sperava di ripartire con un successo, ma oggi non è sembrato all’altezza delle altre due stelle del Mondiale.

Eccellente prestazione degli italiani, che si piazzano a ridosso del podio: Michael Ruben Rinaldi è quarto con la Ducati, Andrea Locatelli chiude in quinta posizione con la Yamaha (sono rispettivamente compagni di squadra di Rea e Razgatlioglu). A seguire gli spagnoli Iker Lecuona e Xavi Vierge con le due Honda. Completano la top-10 l’ucraino Illia Mykhalchyk (BMW), lo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha) e l’irlandese Eugene Laverty (BMW). Axel Bassani 16mo con la Ducati, Roberto Tamburini 17mo con la Yamaha. Appuntamento a domani con la superpole race e con gara-2.

