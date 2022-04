Toprak Razgatlioglu ha conquistato la pole position del GP di Aragon 2022, prima tappa del MotoGP che va in scena sul circuito spagnolo. Il turco ha timbrato 1:48.267 in sella alla sua Yamaha ed è riuscito a precedere il padrone di casa Alvaro Bautista (Ducati) per appena 6 millesimi. Il Campione del Mondo in carica ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile, dando continuità al trionfo della passata annata agonistica e guadagnandosi la partenza al palo per la gara-1 che andrà in scena nel pomeriggio.

L’anatolico ha beffato di misura il tonico Alvaro Bautista, che cerca di riemergere dopo un paio di annate agonistiche sottotono, seguite al secondo posto nel campionato 2019, quando dopo aver vinto le prime undici gare si dovette arrendere alla rimonta dello scatenato Jonathan Rea. Il britannico si è dovuto accontentare della terza piazzola e chiuderà dunque la prima fila, attardato di 0.209 con la sua Kawasaki. Il 35enne, inchinatosi lo scorso anno al termine di un duello serratissimo con Razgatlioglu, vuole tornare a vincere in maniera convincente e sembra avere tutte le carte in regola.

Ottima quarta posizione per il nostro Michael Ruben Rinaldi, che con la Duati ha chiuso a 0.488 dal poleman. Il centauro italiano, compagno di squadra di Alvaro Bautista, ha preceduto il britannico Alex Lowes (Kawasaki, a 0.719) e l’ottimo Andrea Locatelli (il compagno di squadra di Razgatlioglu è sesto a 0.731). Settimo lo spagnolo Iker Lecuona con la Honda. Gli altri italiani: Alex Bassani (Ducati) nono a 1.187, Roberto Tamburini (Yamaha) 15mo a 1.462, Gabriele Ruiu (BMW) 20mo a 2.988.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP ARAGON

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’48.267 5 168,816 317,6

2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’48.273 0.006 0.006 6 168,807 326,3

3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’48.476 0.209 0.203 6 168,491 314,9

4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’48.755 0.488 0.279 5 168,058 326,3

5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’48.986 0.719 0.231 5 167,702 320,5

6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’48.998 0.731 0.012 6 167,684 317,6

7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’49.329 1.062 0.331 6 167,176 322,4

8 37 I. MYKHALCHYK UKR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’49.447 1.180 0.118 7 166,996 323,4

9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’49.454 1.187 0.007 6 166,985 316,7

10 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’49.469 1.202 0.015 7 166,962 315,8

