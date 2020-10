Toprak Razgatlioglu (Yamaha) non si ferma più e vince anche la superpole race del Gran Premio di Estoril 2020, ultimo appuntamento del Mondiale Superbike. Il turco, scattato dalla pole position, non ha lasciato scampo ai rivali. Sul tracciato lusitano, infatti, è partito alla perfezione e non ha fatto altro che guadagnare margine sugli inseguitori. Alle sue spalle Jonathan Rea (Kawasaki) e Scott Redding (Ducati) si sono resi protagonisti di rimonte clamorose, ma i soli 10 giri previsti non hanno dato modo ai due britannici di puntare al podio.

La vittoria, la quinta in carriera, va quindi a Toprak Razgatlioglu che precede lo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha) per 1.928 secondi, quindi completa il podio l’olandese Michael van der Mark (Yamaha) a 2.940, dopo una bella battaglia con il britannico Chaz Davies (Ducati) che si ferma a 4.074. Quinto posto finale per Jonathan Rea che, scattato dalla quindicesima casella, risale rabbiosamente nei primi giri fino a concludere a 4.745 secondi. Alle sue spalle Scott Redding (Ducati) che, addirittura, era ultimo in griglia. Settimo chiude lo spagnolo Alvaro Bautista (Honda) a 7.969 davanti al britannico Leon Haslam (Honda) a 11.835, mentre è nono il nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) che chiude nono a 12.293 e vince il titolo del migliore pilota “indipendente”. Completa la top ten lo spagnolo Xavi Fores (Kawasaki) a 12.342. Si ferma in dodicesima posizione Federico Caricasulo (Yamaha) a 12.714 mentre è quindicesimo Matteo Ferrari (Ducati) a 22.349.