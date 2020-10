Jonathan Rea ha vinto la superpole race del GP di Francia 2020, penultima tappa del Mondiale Superbike che si corre sul circuito di Magny-Cours. Il britannico ha replicato il successo ottenuto ieri pomeriggio in gara-1, si è imposto per la seconda volta sul tracciato transalpino in un weekend caratterizzato dalla forte pioggia e ha compiuto un altro passo verso la conquista del sesto titolo iridato consecutivo. Il Campione del Mondo può vantare ben 71 punti di vantaggio nei confronti del connazionale Scott Redding (quarto questa mattina) e la matematica certezza del trionfo potrebbe già arrivare oggi pomeriggio in gara-2 (dalle ore 14.00), visto che in questa stagione sono rimasti a disposizione appena 87 punti.