Iker Lecuona centra la prima pole position della carriera nel Mondiale Superbike, imponendosi nelle qualifiche per il Gran Premio della Catalogna 2022 grazie ad un time-attack perfetto al termine della Superpole. Il rookie iberico della Honda ha fermato il cronometro in 1’40″766, confermando il suo grande talento e beffando per 23 millesimi Alex Lowes al Montmelò.

Doppia prima fila per Kawasaki, che piazza anche Jonathan Rea in terza posizione a 217 millesimi dalla vetta. Il fuoriclasse nord irlandese ha commesso un errore nell’ultimo settore del suo giro veloce, perdendo la scia del compagno di squadra e lasciando sul piatto decimi fondamentali nella lotta per la pole.

Migliore degli italiani un sorprendente Andrea Locatelli, 4° con la Yamaha a soli 8 millesimi dalla top3, mentre il leader del campionato Alvaro Bautista si deve accontentare di un discreto quinto posto con la Ducati a quasi quattro decimi dal tempo di Lecuona. Completa la seconda fila l’americano Garrett Gerloff in sesta piazza sulla Yamaha, con il campione del mondo in carica Toprak Razgatlioglu solo 8° al termine di una sessione deludente.

In top10 altri due azzurri, con Axel Bassani 7° e Michael Ruben Rinaldi 10° soprattutto a causa di un problema tecnico sulla sua Ducati Factory che ne ha provocato una caduta ad inizio turno.

RISULTATI SUPERPOLE GP CATALOGNA 2022 SUPERBIKE

1 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.766 5 166,378 325,3

2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.789 0.023 0.023 6 166,340 320,5

3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.983 0.217 0.194 6 166,020 322,4

4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’40.991 0.225 0.008 6 166,007 315,8

5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’41.148 0.382 0.157 6 165,749 329,3

6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.208 0.442 0.060 6 165,651 317,6

7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’41.594 0.828 0.386 6 165,022 323,4

8 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’41.638 0.872 0.044 5 164,950 318,6

9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’41.683 0.917 0.045 6 164,877 333,3

10 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’41.836 1.070 0.153 3 164,629 318,6

