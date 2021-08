Jonathan Rea (Kawasaki) inizia con il piede giusto il suo sabato e centra la superpole del Gran Premio di Navarra, settimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Sul tracciato di Los Arcos, che fa il suo esordio nella categoria, il sei volte campione del mondo non ha lasciato scampo ai rivali, proseguendo nel suo percorso netto a livello di superpole. Il suo bottino in questo 2021, dopotutto, è perfetto: sette gare e altrettante partenze al palo.

Per il nord-irlandese la sessione si è chiusa con un super-tempo proprio sotto alla bandiera a scacchi in 1:36.122 con 93 millesimi di vantaggio sul britannico Scott Redding (Ducati) mentre chiude la prima fila il suo connazionale Tom Sykes (BMW) a 424 millesimi. Quarta posizione per il nostro Andrea Locatelli (Yamaha) a 458 millesimi, quinta per il britannico Chaz Davies (Ducati) a 571, sesta per il francese Lucas Mahias (Kawasaki) a 607, davanti al britannico Alex Lowes (Kawasaki) settimo a 622.

Si ferma in ottava posizione, invece, il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Il primo rivale al titolo di Jonathan Rea non va oltre un 1:36.752 a 630 millesimi e si complica parecchio la vita in vista di Gara-1 (il via, come sempre, alle ore 14.00). Nono crono, poi, per lo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha) a 736 millesimi, mentre chiude la top10 l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 773. Conclude in undicesima posizione il nostro Axel Bassani (Ducati) a 1.118, davanti allo spagnolo Alvaro Bautista (Honda) dodicesimo a 1.290, mentre continuano le difficoltà di Michael Ruben Rinaldi (Ducati) solamente tredicesimo a 1.346.

CLASSIFICA SUPERPOLE GP NAVARRA 2021 – SUPERBIKE

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’36.122 7 292 1’36.122

2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’36.215 +0.093 6 287 1’36.215

3 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’36.546 +0.424 5 274 286 1’36.546

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’36.580 +0.458 6 290 1’36.580

5 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’36.693 +0.571 7 288 1’36.693

6 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’36.729 +0.607 6 286 1’36.729

7 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’36.744 +0.622 8 291 1’36.744

8 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’36.752 +0.630 6 288 1’36.752

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’36.858 +0.736 6 281 1’36.858

10 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’36.895 +0.773 9 288 1’36.895



