Superbike, Jonathan Rea prolunga il suo contratto e si lega a vita con la Kawasaki

In attesa che il Mondiale Superbike 2020 possa finalmente tornare in azione, arriva una notizia di capitale importanza: il cinque volte campione del mondo Jonathan Rea ha rinnovato il suo contratto con la Kawasaki con un accordo pluriennale che consentirà al nord-irlandese di continuare a scrivere pagine di storia della categoria riservata alle moto derivate di serie. Il trentatreenne nativo di Ballymena è in Kawasaki dal 2015 (dopo tanti anni in Honda) e, sostanzialmente, ha deciso di legarsi a vita con la scuderia nipponica.

Il vincitore di 89 gare in Superbike, commenta questo rinnovo al sito ufficiale della WSBK.

Sono felicissimo di firmare un nuovo contratto con Kawasaki e KRT. Ciò che abbiamo raggiunto insieme è incredibile; il nostro successo si basa su una grande squadra e ovviamente sulla base del nostro progetto che è la nostra Ninja ZX-10RR. Continuerò a lavorare duramente insieme al mio staff, agli ingegneri di Kawasaki Heavy Industries (KHI) per dare il meglio in ogni singola gara. Questo periodo in cui non abbiamo corso ha riacceso il desiderio di tornare a vincere e di continuare a migliorare le mie capacità e il pacchetto della nostra moto.

Jonathan Rea prosegue, analizzando la situazione generale nel Mondiale Superbike.

La competizione non si ferma mai: tutti i piloti e le case stanno continuando a migliorare e anche noi dobbiamo fare lo stesso. Ora possiamo concentrarci unicamente sulla stagione 2020 che ci vedrà presto di nuovo in pista. Voglio ringraziare Kawasaki, la squadra e tutti i miei sponsor per il loro continuo sostegno e per questa grande opportunità.

Il Team manager Guim Roda esprime la sua felicità per la permanenza per i prossimi anni del pilota più vittorioso di sempre della storia del WorldSBK all’interno della formazione ufficiale Kawasaki.

Nel team tutti sono entusiasti che Jonathan sarà di nuovo con noi. Nel mondo delle corse non si può mai dare nulla per scontato finché non c’è la certezza. Ecco quindi che siamo contentissimi che Jonny anche in futuro resterà con Kawasaki e insieme a noi. Tutti coloro che sono coinvolti capiscono che si tratta di un progetto a lungo termine e che la continuità e il successo vanno di pari passo. Da pilota, Jonathan ha un talento incredibile che è molto raro. Senza dubbio il fatto che sia ancora parte del KRT ci permette di poter scrivere nuove pagine di storia nel WorldSBK e nella storia del motociclismo. La sua squadra e tutti i membri del KRT sono entusiasti di continuare insieme questo splendido percorso professionale e personale.

