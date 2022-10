E’ andata in archivio la Superpole Race del quartultimo round del Mondiale 2022 di Superbike. Sulla pista di Portimao (Portogallo) il nord-irlandese Jonathan Rea si è preso la p.1 in sella alla Kawasaki con il crono di 1:39.610, nuovo record della pista, a precedere il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) di 0.162 e il britannico Alex Lowes (Kawasaki) di 0.249. Per Johnny si tratta della decima pole su questo tracciato, per lui particolarmente fortunato, citato i 13 successi conquistati.

Si prospetta un fine-settimana molto tirato e interessante in chiave iridata, considerando il nono tempo dello spagnolo Alvaro Bautista: il centauro della Ducati ha concluso a 0.928 dalla vetta, vedendo cancellato il suo ultimo tentativo perché ottenuto in regime di bandiere gialle. Un brutto colpo per Alvaro che in gara-1 dovrà prodursi in una bella rimonta.

A completare la top-10 troviamo un ottimo Andrea Locatelli quarto a 0.390 su Yamaha davanti al francese Loris Baz (BMW) a 0.632, allo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 0.732, allo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha) a 0.887, al britannico Scott Redding (BMW) a 0.922, a Bautista e all’altro spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 1.014. In chiave italiana, da segnalare l’11° posto di Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 1.067, il 13° di Roberto Tamburini (Yamaha) a 1.161 e il 14° di Axel Bassani (Ducati) a 1.390. Si attende, quindi, il giudizio di gara-1 alle 15.00 italiane.

CLASSIFICA SUPERPOLE GP PORTIMAO 2022 SUPERBIKE

1 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’39.610 6 316 1’39.610

2 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’39.772 +0.162 5 311 1’39.772

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’39.859 +0.249 6 313 1’39.859

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’40.000 +0.390 6 310 1’40.000

5 76 BAZ Loris BMW M1000RR 1’40.242 +0.632 6 313 1’40.242

6 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’40.342 +0.732 5 310 1’40.342

7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’40.497 +0.887 6 314 1’40.497

8 45 REDDING Scott BMW M1000RR 1’40.532 +0.922 6 312 1’40.532

9 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1’40.538 +0.928 6 312 1’40.538

10 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’40.624 +1.014 6 324 1’40.624

11 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1’40.677 +1.067 6 317 1’40.677

12 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1’40.744 +1.134 6 316 1’40.744

13 2 TAMBURINI Roberto Yamaha YZF R1 1’40.771 +1.161 6 313 1’40.771

14 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1’41.000 +1.390 6 312 1’41.000

15 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’41.088 +1.478 5 307 1’41.088

16 33 GAGNE Jake Yamaha YZF R1 1’41.161 +1.551 6 299 1’41.161

17 50 LAVERTY Eugene BMW M1000RR 1’41.258 +1.648 6 310 1’41.258

18 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’41.321 +1.711 4 310 310 1’41.321

19 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 1’41.473 +1.863 6 311 1’41.473

20 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 1’41.741 +2.131 6 310 1’41.741

21 91 HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 1’41.765 +2.155 5 305 1’41.765

22 29 BERNARDI Luca Ducati Panigale V4R 1’41.853 +2.243 6 306 1’41.853

23 17 FRITZ Marvin Yamaha YZF R1 1’41.912 +2.302 7 304 1’41.912

24 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’41.982 +2.372 6 310 1’41.982

25 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’42.152 +2.542 6 308 1’42.152

26 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1’43.840 +4.230 6 308 1’43.840

