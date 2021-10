Il Mondiale Superbike 2021 si è clamorosamente riaperto all’improvviso. Il titolo iridato sembrava ormai davvero a un passo per Toprak Razgatlioglu, dopo la vittoria di ieri in gara-1 e il sesto posto nella superpole race di stamattina abbinate al doppio zero di Jonathan Rea, ma la gara-2 del GP di Portimao ha rianimato il campionato. Il turco è caduto quando mancavano dieci giri al termine, scivolando a terra nello stesso posto che ieri si era rivelato fatale a Jonathan Rea. L’alfiere della Yamha occupava il secondo posto alle spalle dell’avversario diretto e poteva anche amministrare la situazione, invece torna a casa senza punti e presta il fianco al tentativo di rimonta del centauro della Kawasaki.

Jonathan Rea ha vinto la gara (l’undicesima stagionale, la terza in una gara-2) e ora accusa 24 punti di ritardo da Razgatlioglu, soltanto quattro in più rispetto a quelli che li separavano in apertura di questo weekend. Il sei volte Campione del Mondo tenterà il tutto per tutto tra il GP di Argentina e il GP di Indonesia, ultimi due eventi di questa stagione: a questo punto il settimo sigillo iridato consecutivo non appare più così impossibile.

Il 34enne si è imposto con 5.4 secondi di vantaggio sul connazionale Scott Redding (Ducati, secondo anche ieri in gara-1), mentre il francese Loris Baz ha completato il podio in sella alla Ducati (stesso risultato di ieri pomeriggio). Bella quarta piazza per il nostro Andrea Locatelli (Yamaha), capace di precedere lo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha) e l’olandese Michael van der Mark (vincitore della superpole race con la BMW). Settimo l’italiano Michael Ruben Rinaldi (Ducati), che ha anticipato il britannico Leoon Haslam (Honda) e l’altro azzurro Axel Bassani (Ducati).

