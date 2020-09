Sul circuito del MotorLand (dove una settimana fa abbiamo assistito al Gran Premio di Aragon) il riminese della Ducati ha dominato la scena in tutte le sessioni di prove libere, confermandosi in questa prima manche, condotta con grande autorità sin dal primo giro. Per i rivali, Jonathan Rea in primis, non sono rimaste che le briciole, mentre in ottica campionato è davvero sanguinosa la caduta di Scott Redding che ora vede scappare in classifica il nord-irlandese a +30.