Toprak Razgatlioglu torna a vincere e conserva la leadership del Mondiale Superbike 2021, aggiudicandosi il successo in gara-1 a Jerez de la Frontera grazie ad una bellissima progressione. Il turco della Yamaha ha fatto la differenza come di consueto nella seconda parte di manche, scavalcando il rivale Jonathan Rea e piazzando l’allungo decisivo negli ultimi giri.

Si tratta della nona vittoria stagionale (e 14ma in carriera) per Razgatlioglu, che allunga a +6 in testa alla classifica generale su Rea quando mancano un totale di 10 manche al termine del campionato. Completa il podio di gara-1 del Gran Premio di Spagna la Ducati ufficiale di Scott Redding, autore di una buona rimonta e capace di scavalcare la Yamaha di Andrea Locatelli proprio durante l’ultimo giro.

Superbike Morte Dean Berta Viñales, il cordoglio del motociclismo 17 ORE FA

Quinta posizione al traguardo per la Honda di Alvaro Bautista, da sempre molto competitivo sul tracciato andaluso intitolato ad Angel Nieto, davanti alla Ducati di un ottimo Loris Baz, chiamato dal Team Go Eleven per sostituire l’infortunato Chaz Davies. Solida ottava piazza per il nostro Axel Bassani, alla guida della Ducati del Team Motocorsa.

Da segnalare la caduta dell’azzurro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) nel cambio di direzione tra curva 2 e 3 dopo quattro giri mentre si trovava al quinto posto, pienamente in lotta per il podio. Ritiro anche per Samuele Cavalieri.

Superbike Dean Berta Viñales non ce l'ha fatta: addio al pilota Supersport 21 ORE FA