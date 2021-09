Toprak Razgatlioglu completa la rimonta e diventa il nuovo leader in solitaria del Mondiale Superbike 2021, portandosi a +5 su Jonathan Rea dopo gara-1 del Gran Premio di Francia 2021, ottavo round della stagione. , ottavo round della stagione. Il turco della Yamaha ha dominato la prima manche, staccando il rivale nordirlandese della Kawasaki verso metà gara e allungando progressivamente fino alla bandiera a scacchi.

Senza rivali a Magny-Cours

Navarra Toprak Razgatlıoğlu si impone, Rea 3° preceduto da Redding 22/08/2021 A 13:56

Razgatlioglu si è dimostrato il più forte a Magny-Cours in termini di continuità di rendimento sulla lunga distanza, scavando un solco importante rispetto a tutti i suoi avversari e candidandosi ad una possibile tripletta in vista della giornata di domani con la sua Yamaha R1. Secondo posto per il pole-man Jonathan Rea, molto aggressivo nei primi giri ma costretto ad alzare bandiera bianca a cospetto di un Razgatlioglu praticamente ingiocabile. Completa il podio di gara-1 l’azzurro Andrea Locatelli, 3° a 10″ dalla vetta e a 6″ dalla piazza d’onore con la sua Yamaha R1, anche grazie alla caduta nel finale di Alex Lowes (era terzo) con la Kawasaki.

Michael Ruben Rinaldi appena fuori dalla top 3

Appena fuori dalla top 3 un ottimo Michael Ruben Rinaldi, protagonista di una bellissima rimonta dalla settima posizione di partenza alla quarta piazza finale con la Ducati Panigale V4 R, precedendo la BMW di Michael Van der Mark, la Honda di Alvaro Bautista e la Ducati di Chaz Davies. Ottavo un positivo Axel Bassani, mentre Scott Redding cade ed è solo 12°, uscendo forse definitivamente dalla corsa per il titolo.

Green pass, scacchiera: le regole per il ritorno allo stadio

Navarra Toprak Razgatlıoğlu si impone, Rea 3° preceduto da Redding 22/08/2021 A 13:56