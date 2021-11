Fine dei giochi. Gara-1 del GP di Indonesia, ultimo round del Mondiale 2021 di Superbike, ha decretato il vincitore del titolo iridato. E’ il turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu a laurearsi campione del mondo della categoria. L’alfiere di Iwata, grazie al secondo posto di questa prima manche, si è assicurato un margine incolmabile nei confronti di chi ha ottenuto il successo della run, ovvero Jonathan Rea (Kawasaki): il gap è infatti di 25 punti, ma l’anatolico vanta un numero maggiore di vittorie che gli consentirebbero di prevalere in caso di arrivo alla pari con il britannico.

Ad

Gara-1

Superbike Redding trionfa in gara-2 in Argentina. Rea 2°, Razgatlioglu 3° 17/10/2021 A 22:35

Il nord-irlandese ha preceduto per l’appunto Razgatlioglu di 0″670 e il britannico della Ducati Scott Redding di 2″155. Il risultato di questa gara, infatti, ha proiettato il turco a quota 551 punti contro i 526 di Rea. Avendo Toprak ottenuto un numero maggiore di vittorie di manche, ciò ha fatto calare il sipario con una manche di anticipo. Da considerare per un puro conto statistico che entrambi abbiano conquistato 29 podi ciascuno (considerando anche le superpole race). Rea, per questo, è costretto ad abdicare dopo sei Mondiali consecutivi.

Gara-2

Jonathan Rea completa la doppietta a Mandalika e si impone anche in gara-2 del Gran Premio di Indonesia 2021. Un successo maturato al termine di un duello mozzafiato su pista bagnata fino all’ultimo giro con la Ducati di Scott Redding, che ha tenuto testa al sei volte campione iridato mettendo in piedi uno spettacolo fantastico caratterizzato da svariati sorpassi e controsorpassi al limite (tra cui quello decisivo di Rea alla penultima curva della gara) ma mai fuori misura. Completa il podio la BMW di uno specialista del bagnato come l’olandese Michael Van der Mark, che ha avuto la meglio sul nuovo Campione del Mondo della Yamaha Toprak Razgatlioglu (penalizzato forse da un problema al cambio elettronico). Quinto il veterano britannico Tom Sykes con la BMW.

Superbike Razgatlioglu domina Gara-1 a San Juan e allunga a +29 su Rea! 16/10/2021 A 21:17