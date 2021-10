Una vittoria autorevole. Il britannico Scott Redding dimentica l’errore di gara-1 e trionfa nella seconda manche del GP d’Argentina, penultimo round del Mondiale 2021 di Superbike. Sul tracciato di San Juan l’alfiere della Ducati si è imposto in maniera convincente, a suon di 1’37”, e in solitaria. Una vittoria di grande rilievo.

Alle sue spalle si sono classificati i principali contendenti per il titolo, ovvero Jonathan Rea su Kawasaki a 2″428 e il turco Toprak Razgatlioglu su Yamaha a 3″834. Con questi risultati Toprak vede assottigliarsi il proprio vantaggio nei confronti di Rea nella classifica generale, ora a -30, in vista dell’ultimo round in Indonesia (19-21 ottobre), mentre fuori dai giochi Redding: il ducatista paga infatti 66 punti di ritardo da Razgatlioglu, con 62 punti ancora in palio nell’ultimo GP.

Una gara-2 che fin dal via ha visto il confronto duro tra il turco e il nord-irlandese e abile Redding a vestire i panni del terzo incomodo. A metà della prova, Scott ha salutato la compagnia grazie a una serie di giri veloci. A differenza di quanto accaduto nel resto del weekend, la R1 non ha dato le stesse sensazioni a Razgatlioglu, che quindi ha dovuto subire l’attacco di Rea e ‘accontentarsi’ del podio.

In casa Italia si può festeggiare visto il quarto posto di un Axel Bassani super convincente sulla Ducati ‘privata’ a 5″390 dalla vetta a precedere l’altro centauro nostrano Michael Ruben Rinaldi (+5″845). Una top-10 che è stata completata dalla BMW dell’olandese Michael van der Mark (+8″147), dall’altro italiano Andrea Locatelli su Yamaha a 12″040, dallo statunitense Garrett Gerlhoff (Yamaha) a 12″352, dal gallese Chaz Davies (Ducati) a 19″409 e dallo spagnolo Alvaro Bautista (Honda) a 20″183. Da segnalare il 18° posto dell’altro pilota italiano Samuele Cavalieri su Ducati a 56″034 dal vertice.

CLASSIFICA GARA-2 GP ARGENTINA 2021 SUPERBIKE

1 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD 1’38.791 1’37.615 305 309

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.428 +2.428 1’38.183 1’37.715 306 309

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 3.834 +1.406 1’38.758 1’37.967 305 310

4 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 5.390 +1.556 1’38.570 1’38.164 306 311

5 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 5.845 +0.455 1’38.194 1’37.932 309 310

6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 8.147 +2.302 1’38.383 1’38.344 305 308

7 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 12.040 +3.893 1’38.643 1’38.501 306 306

8 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 12.352 +0.312 1’37.968 1’37.712 310 310

9 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 19.409 +7.057 1’38.659 1’38.580 310 310

10 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 20.183 +0.774 1’38.754 1’38.482 312 314

11 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 23.993 +3.810 1’40.065 1’38.783 304 312

12 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 25.138 +1.145 1’38.915 1’38.633 301 305

13 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 27.407 +2.269 1’39.188 1’38.975 295 301

14 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 28.568 +1.161 1’39.976 1’39.058 282 304

15 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 36.415 +7.847 1’39.806 1’39.264 300 303

16 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 39.213 +2.798 1’39.407 1’39.407 306 306

17 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 40.746 +1.533 1’39.938 1’39.534 300 304

18 76 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 56.034 +15.288 PIT IN 1’39.647 299 304

19 4 RIBODINO Luciano Kawasaki ZX-10RR 1’42.087 295 297

20 39 SOLORZA Marco Kawasaki ZX-10RR 1’42.226 294 294

