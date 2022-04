Assolo al MotorLand Aragon, teatro del primo round del Mondiale 2022 di Superbike. Sul tecnico tracciato iberico, gara-2 della prima tappa stagionale ha sorriso allo spagnolo della Ducati Aruba.it Racing Alvaro Bautista. L’iberico, dopo essersi preso il E così per Bautista è arrivata la 18ma vittoria in questa categoria, tutte con Ducati, ed è la dimostrazione che con il connubio con la Rossa è speciale. Un viatico perfetto per l’assalto al titolo, considerando anche la vetta della graduatoria generale conquistata, ovvero 57 punti contro i 54 di Rea. , teatro del. Sul tecnico tracciato iberico,ha sorriso allo spagnolo della Ducati Aruba.it Racing. L’iberico, dopo essersi preso il successo nella Superpole Race , ha concesso il bis dominando letteralmente quest’ultima corsa lungo i saliscendi iberici. La Panigale V4 R è stata un piacere per gli occhi degli appassionati tra le mani dello spagnolo.. Un viatico perfetto per l’assalto al titolo, considerando anche la vetta della graduatoria generale conquistata, ovvero 57 punti contro i 54 di Rea.

Ad

A completare il podio troviamo il sei volte iridato Jonathan Rea, a segno in gara-1, ma impossibilitato a tenere il passo di Bautista, anche per i confronti serrati che ha dovuto affrontare. Il nord-irlandese, sulla sua Kawasaki, ha ottenuto la piazza d’onore a 4.393 davanti al campione del mondo 2021 Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Il turco ha provato a stringere i denti, ma con la sua R1 perdeva decisamente troppo in percorrenza. Per questo, nelle condizioni descritte, questo è un podio guadagnato.

Superbike Bautista vince la Superpole Race di Aragon 5 ORE FA

Peccato per Michael Ruben Rinaldi. L’altro alfiere del team ufficiale della Ducati per metà di questa corsa ha tenuto la velocità del compagno di squadra, ma poi nella seconda le sue gomme hanno mostrato chiari segnali di sofferenza e alla fine è arrivato un quarto posto (+8.817).

In casa Italia, ottima la prestazione di Axel Bassani (sesto sulla Ducati a 15.775) in una top-10 che ha visto anche il britannico Alex Lowes (Kawasaki) quinto a 12.247, il francese Loris Baz (BMW) settimo a 23.925, lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) ottavo a 24.790, l’americano Garrett Gerloff (Yamaha) nono a 25.406 e l’altro iberico Iker Lecuona (Honda) decimo a 25.570. Per quanto concerne il resto della truppa tricolore, ci sono Roberto Tamburini 14°, Gabriele Ruiu 17° e Andrea Locatelli 19°.

CLASSIFICA GARA-2 GP ARAGON 2022 SUPERBIKE

1 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’51.417 1’50.399 311 316

2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 4.393 +4.393 1’51.656 1’50.626 302 315

3 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 6.223 +1.830 1’52.290 1’50.654 304 314

4 21 RINALDI Michael Ducati Panigale V4R 8.817 +2.594 1’53.135 1’50.383 309 320

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 12.247 +3.430 1’52.660 1’50.334 303 311

6 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 15.775 +3.528 1’52.248 1’50.830 303 318

7 76 BAZ Loris BMW M1000RR 23.925 +8.150 1’52.737 1’51.366 303 314

8 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 24.790 +0.865 1’52.837 1’51.248 311 319

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 25.406 +0.616 1’53.239 1’51.282 309 313

10 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 25.570 +0.164 1’53.628 1’51.378 309 317

11 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 27.641 +2.071 1’53.253 1’51.573 297 303

12 50 LAVERTY Eugene BMW M1000RR 28.867 +1.226 1’53.018 1’51.569 311 321

13 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 29.325 +0.458 1’53.440 1’51.537 307 317

14 2 TAMBURINI Roberto Yamaha YZF R1 29.555 +0.230 1’53.322 1’51.596 300 309

15 37 MYKHALCHYK Illia BMW M1000RR 31.843 +2.288 1’52.482 1’51.925 307 316

16 29 BERNARDI Luca Ducati Panigale V4R 43.246 +11.403 1’53.485 1’52.219 306 322

17 16 RUIU Gabriele BMW M1000RR 45.734 +2.488 1’53.522 1’52.461 303 318

18 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 46.349 +0.615 1’53.664 1’52.670 297 306

19 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 55.354 +9.005 1’53.292 1’51.845 298 310

20 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 59.398 +4.044 1’54.005 1’53.452 297 309

21 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R > 1′ +1.611 1’54.774 1’53.608 301 309

22 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR > 1′ +6.052 1’55.654 1’53.559 295 309

23 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR > 1′ +11.169 1’55.057 1’53.997 287 303

OT 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’51.948 303 308

OT 45 REDDING Scott BMW M1000RR 1’51.404 301 321

Petrucci: "Dakar tosta ma magica, voglio farne altre in futuro"

Superbike Bautista vince la Superpole Race di Aragon 5 ORE FA