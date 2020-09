L’azzurro si è dovuto accontentare comunque di una stupenda seconda posizione a coronamento di un weekend da sogno, in cui ha portato a casa ben tre piazzamenti sul podio consecutivi in sella alla Ducati del team indipendente GoEleven. Il romagnolo classe 1995, rispetto al trionfo di ieri in gara-1, non ha avuto il passo sufficiente per fare la differenza ed è stato costretto a giocarsi le sue chance di vittoria in un lungo duello ravvicinato con la Kawasaki di Rea che alla fine ha premiato il britannico. Terzo posto abbastanza amaro in casa Ducati Aruba per Scott Redding, che non è stato in grado di replicare l’affermazione mattutina in Superpole Race dovendo così perdere 9 punti pesantissimi in ottica iridata. Adesso Jonathan Rea guida la classifica del Mondiale Superbike 2020 con 36 punti di margine su Scott Redding, unico inseguitore ancora virtualmente in lizza per il titolo.