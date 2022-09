Un epilogo amaro per Alvaro Bautista questa gara-2 del GP di Francia, settimo round del Mondiale 2022 di Superbike. Dopo aver vinto gara-1 ed essere giunto secondo nella Superpole Race, l’iberico della Ducati ha dovuto fare i conti con uno zero pesante in ottica campionato. In curva-13 un errore chiaro di Jonathan Rea ha causato il ritiro dello spagnolo che quindi ha dovuto recitare il ruolo dello spettatore in questa seconda manche.

La vittoria è andata a Toprak Razgatlıoğlu su Yamaha che, sfoderando una prestazione simile a quella di Bautista di gara-1, ha replicato quanto fatto in Superpole Race, precedendo la coppia di italiani Michael Ruben Rinaldi (Ducati) e Axel Bassani (Ducati) rispettivamente di 2.024 e di 4.742.

A completare la top-10 troviamo le due Verdone di Alex Lowes a 5.084 e di un Rea a 10.679, costretto ad affrontare anche un long lap penalty per quanto accaduto, la BMW del britannico Scott Redding a 11.955, Andrea Locatelli (Yamaha) a 15.188, l’americano Garrett Gerloff (Yamaha) a 15.443, il francese Loris Baz (BMW) a 16.870 e lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) a 18.367.

In casa Italia da segnalare anche il 14° posto di Roberto Tamburini (Yamaha) a 41.389, immediatamente alle spalle del sammarinese Luca Bernardi (Ducati) a 38.188. Con questi risultati, Razgatlıoğlu si avvicina sensibilmente a Bautista e ora il vantaggio del leader è di soli 30 punti (332 vs 302), mentre Rea è terzo con 285 punti. Quarta piazza per Rinaldi con 167 punti davanti a Locatelli 5° (166) e a Bassani 6° (151).

CLASSIFICA GARA-2 GP FRANCIA 2022 SUPERBIKE

1 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’36.813 293 294

2 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 2.024 +2.024 1’36.855 280 290

3 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 4.742 +2.718 1’37.000 286 291

4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 5.084 +0.342 1’37.021 283 290

5 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 10.679 +5.595 1’37.204 290 290

6 45 REDDING Scott BMW M1000RR 11.955 +1.276 1’37.428 291 294

7 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 15.188 +3.233 1’37.721 289 290

8 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 15.443 +0.255 1’37.733 281 286

9 76 BAZ Loris BMW M1000RR 16.870 +1.427 1’37.711 282 290

10 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 18.367 +1.497 1’37.705 279 297

11 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 25.740 +7.373 1’37.849 275 288

12 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 33.872 +8.132 1’37.918 267 283

13 29 BERNARDI Luca Ducati Panigale V4R 38.188 +4.316 1’38.522 274 286

14 2 TAMBURINI Roberto Yamaha YZF R1 41.389 +3.201 1’38.445 276 280

15 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 42.657 +1.268 1’38.627 263 283

16 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 50.863 +8.206 1’38.854 285 287

17 99 GUTIERREZ Oscar Kawasaki ZX-10RR 54.487 +3.624 1’39.164 281 283

18 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR > 1′ +10.494 1’39.811 286 286

19 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R > 1′ +8.327 1’38.827 284 286

RT 50 LAVERTY Eugene BMW M1000RR 1’39.170 290 291

RT 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1’37.761 285

RT 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 1’38.386 275 275

RT 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’40.778 268 268

RT 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 288 288

