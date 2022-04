Emozioni e colpi di scena: sono stati questi gli ingredienti di gara-2 del GP d’Olanda, round del Mondiale 2022 di Superbike. Sul tracciato di Assen la seconda manche ha visto il successo dello spagnolo della Ducati Alvaro Bautista a precedere Andrea Locatelli di 8.770 su Yamaha e l’iberico Iker Lecuona (Honda) di 11.580.

Una run, come detto, condizionata dagli incedenti come quello tra il turco Toprak Razgatlıoglu (Yamaha) e Jonathan Rea (Kawasaki) in lizza per il successo di gara. Un contatto tra i due al termine di un confronto molto duro ha portato all’eliminazione di entrambi ed a godere di ciò è stato proprio Bautista, che ne ha approfittato. Può sorridere lo spagnolo della Rossa, che con questo risultati si è riportato in vetta al Mondiale.

A completare il quadro della top 10 troviamo poi il britannico Alex Lowes su Kawasaki a 13.359, l’altro britannico Scott Redding a 14.672, i due italiani Axel Bassani su Ducati (+17.490) e Michael Ruben Rinaldi su Ducati (+23.374), il padrone di casa Michael van der Mark (BMW) a 28.511, lo spagnolo Xavi Vierge (Honda) a 29.067 e il francese Lucas Mahias (Kawasaki) a 29.434.

In casa Italia, da segnalare l’undicesimo posto di Roberto Tamburini ed il sedicesimo di Gabriele Ruiu.

