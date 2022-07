Toprak Razgatlıoğlu ha vinto la superpole race del Gran Premio di Repubblica Ceca dopo uno spettacolare duello contro Jonathan Rea. La battaglia non è mancata tra i due, il turco ha primeggiato sul britannico che . La battaglia non è mancata tra i due, il turco ha primeggiato sul britannico che ha inseguito in tutti i modi il gradino più alto del podio

Il #1 di Yamaha, partito secondo, ha preso subito il primato su Jonathan Rea che dopo tre passaggi sembrava arrendersi. Rea ha provato a cambiare il risultato finale minacciando a più riprese il turco, abile ad indurre all’errore l’avversario.

Ad

Toprak non è stato superato e non si è fatto sorprendere dal pluricampione di Kawasaki. Il duello è stato oltremodo interessante, il campione del mondo in carica ha primeggiato sul centauro di Kawasaki che proverà a rifarsi nella race-2.

Superbike Superbike, Alvaro Bautista vince gara-1 nel GP della Repubblica Ceca 21 ORE FA

Molto bella la lotta in casa per il marchio di Borgo Panigale. Il leader del campionato Alvaro Bautista ha completato il podio respingendo in ogni modo ogni attacco da parte del romagnolo Michael Ruben Rinaldi. Da rimarcare la prestazione di Axel Bassani (Ducati), quinto davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha), lo spagnolo Iker Lecuona (Honda) ed il britannico Scott Redding (BMW).

L’americano Garrett Gerloff (Yamaha) e l’iberico Xavi Viergie (Honda) hanno completato la Top10 di una superpole race che non ha deluso le attese. L’appuntamento è ora per la seconda corsa del GP di Repubblica Ceca, alle 14.00 il via della prova in quel di Most.

RIUSULTATO SUPERPOLE RACE GP REPUBBLICA CECA SUPERBIKE

1 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’32.552 1’31.180 292

2 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.327 +2.327 1’34.844 1’31.461 292

3 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 3.406 +1.079 1’32.750 1’31.301 301

4 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 4.679 +1.273 1’33.127 1’31.523 298

5 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 7.127 +2.448 1’32.988 1’31.809 296

6 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 8.328 +1.201 1’32.629 1’32.106 297

7 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 8.479 +0.151 1’32.732 1’32.020 300

8 45 REDDING Scott BMW M1000RR 10.308 +1.829 1’32.638 1’32.206 298

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 10.506 +0.198 1’33.437 1’32.115 291

10 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 14.540 +4.034 1’33.640 1’32.671 298

Superbike Razgatlioglu domina le libere in Repubblica Ceca. 3° Rinaldi IERI A 15:12