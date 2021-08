Scott Redding (Ducati) rimane nella modalità vincente di Most e si aggiudica anche Gara-1 del Gran Premio di Navarra, settimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Sull’esordiente tracciato di Los Arcos, il nativo di Quedgeley ha davvero impressionato, prendendo la vetta della gara dopo pochi giri e non lasciando possibilità di replica ai rivali. Per il ducatista quarto successo stagionale e nono assoluto in questa categoria.

Il podio viene completato da Jonathan Rea (Kawasaki) con un distacco di 2.5 secondi, mentre al terzo posto troviamo il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) che, dopo essere scattato dall’ottava casella della griglia, risale fino a chiudere a 5.8. Quarta posizione per il nostro Andrea Locatelli (Yamaha) a 9.4 dopo un prova di altissimo livello, quinta per il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 16.2, sesta per il suo connazionale Tom Sykes (BMW) a 20.6. Conclude in settima posizione l’olandese Michael van der Mark (BMW) a 24.1, quindi ottavo il nostro Axel Bassani (Ducati) a 26.4, nono lo statunitense Garrett Gerloff (Yamaha) a 26.7, infine chiude la top10 il nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 29.6.

A questo punto la classifica generale vede al comando sempre Jonathan Rea che allunga a +7 punti il proprio margine su Toprak Razgatlioglu, mentre in terza posizione prova a inserirsi nuovamente nei corsi per il titolo Scott Redding che, tuttavia, accusa ancora 45 lunghezze di distacco.

Superbike Rea è implacabile e centra la superpole del GP di Navarra 7 ORE FA

Domani, come sempre, superpole race alle ore 11.00, quindi Gara-2 scatterà alle ore 14.00 e andrà a concludere il fine settimana del Gran Premio di Navarra.

LA GARA

Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore è di Redding che imbocca per primo curva 1, seguito da Rea, Locatelli e Lowes, mentre Razgatlioglu si porta subito in sesta posizione. Il campione del mondo inizia a spingere sul ducatista e lo passa a metà primo giro, per prendere il comando delle operazioni.

Mentre Rea si mette a forzare in prima posizione, Razgatlioglu continua nella sua risalita rabbiosa ed è già quarto nel corso del giro numero 2. In vetta il nord-irlandese porta il suo margine a mezzo secondo su Redding, con Locatelli a 1.4 e il turco della Yamaha a 2.2. Redding non molla la scia di Rea, si mantiene ad un paio di decimi di distacco, mentre in terza posizione Locatelli perde terreno e si ritrova a 2 secondi di distacco, con Razgatlioglu quarto a 2.7.

Nel corso del quinto giro il forcing di Redding vede i propri frutti con un attacco secco al campione del mondo che porta al sorpasso. Il ducatista si porta al comando e prova a scappare, mettendo subito 6 decimi tra sé e Rea. Terzo Locatelli a 2.4, mentre Razgatlioglu rimane quarto a 3.0. Nel frattempo Davies cade in curva 9, e Bautista lo imita dopo pochi secondi.

Si arriva a metà gara con Redding che prende il largo con un margine di 1.3 su Rea, quindi Razgatlioglu sale al terzo posto liberandosi di Locatelli, ma il suo distacco valica già i 4 secondi. A questo punto Gara-1 va in ghiaccio, con le posizioni che si cristallizzano e Redding va a cogliere il successo con ampio margine ed in tutta tranquillità.

CLASSIFICA FINALE GARA-1 GP NAVARRA 2021 – SUPERBIKE

1 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD 1’39.517 1’37.601 289

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.519 +2.519 1’39.109 1’37.351 288

3 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 5.894 +3.375 1’39.523 1’38.059 290

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 9.405 +3.511 1’40.036 1’37.777 291

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 16.219 +6.814 1’39.406 1’38.246 287

6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 20.600 +4.381 1’40.241 1’38.356 284

7 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 24.158 +3.558 1’40.813 1’38.657 287

8 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 26.497 +2.339 1’39.680 1’39.005 285

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 26.718 +0.221 1’39.454 1’38.911 279

10 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 29.602 +2.884 1’39.103 1’39.103 292

11 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 39.387 +9.785 1’41.282 1’39.185 283

12 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 41.316 +1.929 1’40.926 1’39.594 278

13 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 44.338 +3.022 1’42.117 1’39.255 291

14 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 48.470 +4.132 1’40.575 1’39.934 287

15 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 > 1′ +33.303 1’40.953 1’40.231 283

16 6 URAMOTO Naomichi Suzuki GSX-R1000R > 1′ +0.183 1’41.399 1’41.021 270

17 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR > 1′ +8.050 1’43.360 1’41.298 281

18 14 URIBE Jayson Kawasaki ZX-10RR 1 LAP 1 LAP 1’46.546 1’41.565 280

OT 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’39.076 287 287

OT 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’38.211 289 290

OT 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’39.192 281 288

OT 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’40.155 288 288

Superbike Rea vince Gara-1 del GP d'Olanda e torna in vetta 24/07/2021 A 13:41