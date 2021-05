Jonathan Rea conquista la seconda pole position nel Mondiale Superbike, in pista in quel dell’Estoril per la prima delle due competizioni che si terranno in Portogallo. Il britannico, il migliore in qualifica per la 29^ volta in carriera, ha registrato il nuovo record della pista con un giro perfetto in 1.35.876.

Il sei volte campione della categoria ha lottato a distanza per tutta la Superpole contro il connazionale Scott Redding. L’alfiere della Ducati, vincitore nella race-2 di Aragon, si appresta a dare spettacolo nella prima competizione di questo pomeriggio dove il vento potrebbe essere rappresentare una variabile.

Alex Lowes (Kawasaki) chiude la prima fila davanti al turco Toprak Razgatlıoğlu, rallentato nel finale dal traffico nell’ultimo settore. Il centauro di Yamaha, autore del best lap nelle due libere di ieri, partirà dalla quarta casella dello schieramento davanti al teammate Garrett Gerloff.

Settimo crono per il nostro Michael Ruben Rinaldi. Il nuovo volto ufficiale di Ducati entra nella Top10 dopo una sessione in cui è stato a lungo in lotta per la seconda fila. L’italiano è chiamato a confermarsi nella parte alta del gruppo questo pomeriggio in una race-1 da non perdere.

Risultato Superpole Superbike Estoril

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’35.876 6 PIT IN 320 1’35.876

2 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’36.047 +0.171 5 PIT OUT 324 1’36.047

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’36.054 +0.178 6 PIT IN 321 1’36.054

4 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’36.164 +0.288 5 -0.071 +0.084 +0.149 1’36.164 318 1’36.164

5 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’36.350 +0.474 5 0.000 +0.056 +0.425 1’36.350 318 1’36.350

6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’36.369 +0.493 6 PIT IN 318 1’36.369

7 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’36.532 +0.656 7 +1.482 +3.273 +5.367 1’43.404 321 1’36.532

8 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’36.604 +0.728 6 +3.023 +6.026 +24.878 2’02.690 321 1’36.604

9 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’36.863 +0.987 6 PIT IN 314 1’36.863

10 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’36.892 +1.016 6 PIT IN 325 1’36.892

