Prima pole position della carriera in Superbike per Scott Redding, autore del miglior tempo nella Superpole del Gran Premio di Spagna 2020, secondo appuntamento stagionale del campionato riservato alle derivate di serie. A Jerez de la Frontera il britannico della Ducati ha piazzato la zampata decisiva proprio nei minuti finali della sessione con la gomma da tempo, portandosi davanti a tutti con un fantastico giro in 1’38″736. Il 27enne nativo di Gloucester scatterà dunque dalla prima posizione al via di gara-1 e della Superpole Race di domattina con l’obiettivo di guadagnare punti fondamentali per il Mondiale.

Sempre presente nelle posizioni di vertice il campione del mondo in caricaJonathan Rea, secondo classificato a soli 34 millesimi dalla pole con la sua Kawasaki a causa di una piccola sbavatura che gli ha fatto perdere circa due decimi nel T3 rispetto a Redding. La prima fila sarà completata da un vero e proprio specialista del giro secco come il britannico Tom Sykes, terzo a 40 millesimi dalla vetta con la BMW dopo aver fatto fatica in tutte le sessioni di prove libere disputate. Seconda fila tutta Yamaha, con i due piloti ufficiali Michael Van der Mark e Toprak Razgatlioglu rispettivamente quarto e quinto a 262 e 472 millesimi dalla testa che hanno preceduto il francese Loris Baz, 6° a 0.478 con la R1 del team indipendente Ten Kate.

Discreta settima piazza per la seconda Ducati ufficiale del gallese Chaz Davies, staccato però di 832 millesimi dal compagno di squadra Redding, mentre la Honda ha decisamente deluso le aspettative attestandosi in terza fila con lo spagnolo Alvaro Bautista 8° ed il britannico Leon Haslam 9°. Michael Ruben Rinaldi è stato il migliore degli italiani, stampando il decimo tempo con la Ducati del Team GoEleven a 920 millesimi dalla pole, mentre hanno fatto più fatica Federico Caricasulo (13° a 1.166), Marco Melandri (19° a 1.929) ed il debuttante Lorenzo Gabellini (22° a 2.840). Pessima prestazione per il leader del campionato Alex Lowes, solamente 14° con la Kawasaki.

Risultati Superpole GP Spagna 2020

1 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’38.736 8 161,266 279,3

2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.770 0.034 0.034 10 161,211 278,6

3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’38.776 0.040 0.006 7 161,201 271,8

4 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’38.998 0.262 0.222 8 160,840 275,1

5 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’39.208 0.472 0.210 7 160,499 280,0

6 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’39.214 0.478 0.006 8 160,489 269,1

7 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’39.568 0.832 0.354 12 159,919 277,9

8 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’39.598 0.862 0.030 9 159,871 280,0

9 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’39.655 0.919 0.057 10 159,779 277,2

10 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 1’39.656 0.920 0.001 8 159,778 275,8

11 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’39.685 0.949 0.029 7 159,731 271,8

12 11 S. CORTESE GER OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.869 1.133 0.184 8 159,437 271,8

13 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’39.902 1.166 0.033 7 159,384 271,1

14 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’39.980 1.244 0.078 7 159,260 275,8

15 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’40.141 1.405 0.161 10 159,004 270,4

16 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’40.162 1.426 0.021 9 158,970 272,4

17 77 M. SCHEIB CHI ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 1’40.403 1.667 0.241 8 158,589 270,4

18 23 C. PONSSON FRA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 IND 1’40.425 1.689 0.022 11 158,554 272,4

19 33 M. MELANDRI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’40.665 1.929 0.240 10 158,176 281,4

20 36 L. MERCADO ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’41.013 2.277 0.348 5 157,631 273,8

21 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’41.323 2.587 0.310 9 157,149 273,8

22 63 L. GABELLINI ITA MIE Racing Althea HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 1’41.576 2.840 0.253 8 156,758 268,5

23 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing Althea HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 1’42.357 3.621 0.781 12 155,561 270,4

