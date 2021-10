Michael van der Mark conquista la superpole race del Gran Premio del Portogallo, undicesimo atto del Mondiale Superbike 2021. L’olandese domina la scena e riporta al successo la BMW che non riusciva ad imporsi dal 2013. Nuovo ritiro per Jonathan Rea (Kawasaki) che cede altri punti al turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha).

La ‘gara sprint’ disputata sul bagnato, dopo la forte pioggia della notte, si è aperta con una nuova caduta da parte del campione del mondo. Il britannico di Kawasaki ha preso il comando delle operazioni nel primo passaggio fino all’ultimo settore della pista quando, alla terz’ultima curva, ha perso l’anteriore. Il pluricampione inglese ha ceduto la vetta al connazionale Scott Redding (Ducati) che ha provato ad allungare, un missione non riuscita.

Il teammate del nostro Michael Ruben Rinaldi, caduto nel primo passaggio, ha lasciato il posto a Michael van der Mark (BMW). Il miglior pilota del warm-up, disputato sotto la pioggia, si è confermato con un ritmo incredibile fino alla bandiera a scacchi. Redding ha completato il podio con il secondo posto davanti al francese Loris Baz (Ducati), all’arrivo con oltre 5 secondi di ritardo. Andrea Locatelli (Yamaha) conclude quarto davanti all’iberico Alvaro Bautista (Honda) ed al turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) che raccoglie altri punti importanti per il Mondiale. Salgono a 49 i punti di ritardo per Rea che sta soffrendo nella ‘pista di casa’.

Settima piazza per Axel Bassani (Ducati) davanti al texano Garrett Gerloff (Yamaha) ed alla seconda BMW dell’irlandese Eugene Laverty. Lo spagnolo Isaac Vinales (Yamaha) completa la Top10 di una che è stata letteralmente controllata da BMW. Appuntamento alle 15.00 per una seconda gara da non perdere.

