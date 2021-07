Jonathan Rea domina la scena a Donington Park nella superpole race del GP di Gran Bretagna. Il pilota britannico della Kawasaki ha gestito la prima posizione dallo spegnimento dei semafori alla bandiera a scacchi con una prova perfetta. BMW completa il podio. Ottima prova per le moto bavaresi con Tom Sykes che precede all’arrivo sull’olandese Van der Mark. Quarto posto per Leon Haslam (Honda) che precede il texano Garrett Gerloff (Yamaha).

Limita i danni il turco Toprak Razgatlıoglu. Il vincitore della race-1 di ieri ha chiuso al sesto posto con una nuova bellissima rimonta dalla tredicesima casella. Delusione per le Ducati che non riescono a reggere il passo delle moto giapponesi. Il padrone di casa Chaz Davies termina ottavo davanti al nostro Andrea Locatelli (Yamaha) ed a Michael Ruben Rinaldi (Ducati). Da sottolineare una caduta per Alex Lowes. Il portacolori di Kawasaki ha iniziato con il piede giusto l’evento attaccando il teammate Rea. Il britannico ha perso il controllo all’Old Hairpin, un errore che lo ha escluso dalla prova. Appuntamento alle 15 per gara-2.



