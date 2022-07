Toprak Razgatlioglu ha vinto la gara-2 del GP di Repubblica Ceca 2022, tappa del Mondiale Superbike andata in scena sul circuito di Most. Il 2022, tappa del Mondiale Superbike andata in scena sul circuito di Most. Il Campione del Mondo si è imposto al termine di una serratissima lotta con Alvaro Bautista e Jonathan Rea: una battaglia a tre altamente spettacolare e avvincente, ricca di sorpassi e controsorpassi, che si è risolta definitivamente in favore del turco soltanto negli ultimi tre giri.

ulteriore terreno sulla prima posizione in classifica generale: ora Alvaro Bautista è distante 38 lunghezze, il campionato è apertissimo quando mancano ancora sette weekend di gara al termine della stagione. L’alfiere della Yamaha replica il successo ottenuto in mattinata nella superpole race , conquista il sesto sigillo stagionale e recupera, il campionato è apertissimo quando mancano ancora sette weekend di gara al termine della stagione.

Ad

Lo spagnolo ha cercato di sfruttare al meglio la prorompente velocità in rettilineo della sua Ducati, ma non è riuscito a bissare il successo ottenuto ieri in gara-1 e si è così dovuto accontentare del secondo posto a 0.756 dal rivale. L’iberico può ora fare affidamento su 31 punti di margine nei confronti del britannico Jonathan Rea, oggi terzo in sella alla sua Kawasaki con un ritardo di 2.833.

Superbike Superpole race, Razgatlıoğlu vince su Rea 3 ORE FA

Distaccatissimi tutti gli altri centauri: quarto il britannico Scott Redding (BMW) che ha preceduto i nostri Axel Bassani (Ducati) e Andrea Locatelli (Yamaha). Roberto Tamburini (Yamaha) ha tagliato il traguardo in undicesima posizione, mentre c’è grande rammarico per Michael Ruben Rinaldi: il pilota della Ducati era in lotta per il podio, ma quando mancavano 19 giri al termine è caduto dopo aver perso l’anteriore, in quel frangente stava cercando di impensierire Rea.

Superbike Superbike, Alvaro Bautista vince gara-1 nel GP della Repubblica Ceca IERI A 13:19