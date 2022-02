Jason Aguilar. Il pilota statunitense aveva 25 anni e nel 2017 ed è stato campione di Superstock 600 in sella alla sua Yamaha. Aguilar ha perso la vita dopo un incidente a Lugana Seca mentre stava correndo su una Mountain Bike lo scorso 5 febbraio. A comunicarlo è stato il padre di Jason con un post, in ricordo del proprio figlio. Il padre di Aguilar ha anche ricordato che il figlio era donatore di organi e che nelle prossime ore verrà attivata la procedura di donazione per aiutare altre persone in difficoltà. Ultimi giorni nefasti per il mondo del motociclismo. Dopo la scomparsa del giovane Jakub Gurecky , morto a 16 anni durante un allenamento, ha perso la vita anche. Il pilota statunitense aveva 25 anni e nel 2017 ed è stato campione diin sella alla sua Yamaha. Aguilar ha perso la vita dopo un incidente amentre stava correndo su una Mountain Bike lo scorso 5 febbraio. A comunicarlo è stato il padre di Jason con un post, in ricordo del proprio figlio. Il padre di Aguilar ha anche ricordato che il figlio era donatore di organi e che nelle prossime ore verrà attivata la procedura di donazione per aiutare altre persone in difficoltà.

Le parole del padre di Jason Aguilar

Jason è stato coinvolto in un terribile incidente sabato mattina a Laguna Seca con la sua Mountain Bike. I suoi amici, Alex e Anthony, sono intervenuti rapidamente per consentire il suo trasferimento in aereo presso il Mission Hospital di Mission Viejo. Qui è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico per ridurre l’emorragia al cervello. Sebbene l’operazione sia riuscita, l’assenza prolungata dell’ossigeno nel cervello antecedente l’intervento ha comportato un danno cerebrale irreversibile. [Bob Aguilar in un post sui social]

Jason è un donatore di organi, pertanto l’ospedale sta prendendo accordi per la donazione dei suoi organi. Una volta completato questo processo, a Jason sarà tolto il supporto vitale. Ci auguriamo che Jason sopravviva nei ricordi di tutti e che la donazione dei suoi organi consentirà alla sua memoria di vivere in altre persone

Aguilar ha cominciato a correre nel 2007. Era un grande fan di Nicky Hayden, ironia della sorte, anche lui morte in un tragico incidente mentre andava in bici. Aguilar gareggiava col numero 96, un modo di omaggiare l'ex campione del mondo di MotoGP che era solito disputare le sue corse col 69.