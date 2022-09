Il mondo del surf piange Chris Davidson, ex professionista travagliato che come miglior risultato in carriera ebbe un terzo posto al Rip Curl Pro del Portogallo e che poteva vantare anche un successo sul mostro sacro Kelly Slater a Bells Beach, dopo aver ricevuto una wild card.

La rissa

Davidson, 45 anni, è stato aggredito all'esterno di un pub di Soth West Rocks, sulla costa Est dell'Australia tra Brisbane e Sidney. È stato colpito con un pugno che l'ha fatto cadere a terra, battendo la testa. il trauma cranico è stato violentissimo e Davidson è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale, dove però è morto poco dopo. Due ore più tardi è stato fermato Grant Coleman, fratello dell'allenatore dei New South Wales Waratahs.

La carriera di Davidson

Come dicevamo, la carriera di Davidson è stata tormentata: il surfer, infatti, nel circuito pro nel 2010 e 2011, ma è stato profondamente segnato da problemi familiari, infortuni e droga. Nativo di Sydney, è stato ricordato proprio dall'antico rivale Slater: "Ho avuto molte belle battaglie con questo ragazzo. È uno dei surfisti più talentuosi che abbia mai conosciuto".

