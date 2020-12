Surf

Surf, Leonardo Fioravanti stupisce tutti ai Billabong Pipe Masters

Il surfista italiano Leonardo Fioravanti ha eliminato il numero 4 del mondo, il brasiliano Filipe Toledo agli ottavi di finale dei Billabong Pipe Masters. "The Italian Stallion" ha surfato in modo superbo e ha dominato la gara dall'inizio alla fine. Nei quarti di finale do vrà vedersela con il campione del mondo in carica, lo statunitense John John Florence.

