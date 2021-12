Surf

Surf, Onde da 15 metri alla Praia do Norte: successi per Lucas Chianca e Justine Dupont

SURF - Lucas Chianca e Justine Dupont si sono aggiudicati la vittoria rispettivamente in campo maschile e femminile alla World Surf League Nazare Tow Challenge lunedì. La Praia do Norte di Nazare è nota per le sue grandi onde e la giornata non ha deluso le aspettative: si sono infatti viste tante onde da 15 metri sotto il cielo azzurro del Portogallo.

