La Rip Curl Newcastle Cup presented by Corona, seconda tappa del Championship Tour 2021 di surf è andata in archivio. Dopo una lunga attesa dettata dalla pandemia, il circuito internazionale della tavola ha ripreso il suo incedere in terra australiana e nell’atto conclusivo della prova maschile il Brasile l’ha fatta da padrone.

Italo Ferreira e Gabriel Medina, rispettivamente n.1 e n.2 del ranking, si sono confrontati ed è stata una lotta all’ultima onda, come si suol dire. E’ stato Ferreira a prevalere con lo score di 14.94, battendo di poco il connazionale 13.27. Decimo scontro diretto tra i due e settima vittoria per Ferreira che conferma la sua tradizione favorevole. Una competizione nella quale i brasiliani si sono messi particolarmente in luce, visto che nel penultimo atto era presente Filipe Toledo, sconfitto da uno scatenato Ferreira (16.10).

Toledo che, nel sedicesimi di finale, ha affrontato anche Leonardo Fioravanti. Per il surfista azzurro lo score di 12.56 non è stato sufficiente per prevalere al cospetto del sudamericano (16.23). Una competizione comunque con il segno “+” per Fioravanti, dal momento che nell’Elimination Round ha sciorinato una prestazione notevole con uno score combinato di 15.67, facendo meglio dello statunitense Conner Coffin (12.33) e del brasiliano Jadson Andre (9.40).

Pertanto, il 17° posto complessivo di questa tappa del Tour è da accogliere con il sorriso, pensando ai prossimi impegni che saranno sempre in Australia: Narrabeen (New South Wales) (16-26 aprile), Margaret River (Western Australia) (2-12 maggio) e Rottnest Island (Western Australia) (16-26 maggio). E’ chiaro che per il nostro portacolori il focus saranno i Mondiali di El Salvador (29 maggio-6 giugno), che assegneranno gli ultimi posti disponibili per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Per quanto concerne la prova femminile, la vittoria è andata alla rappresentante delle Hawaii Carissa Moore (15.73), impostati nell’atto conclusivo sull’australiana Isabella Nichols (8.34).

