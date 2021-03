Una autentica tragedia quella che si è consumata sulla spiaggia di El Tunco, in El Salvador. La giovane surfista Katherine Diaz è morta dopo essere stata colpita da un fulmine al termine del proprio allenamento: stava uscendo dall'acqua proprio a causa dell'arrivo di un temporale. La 22enne - surfista dall'età di appena 9 anni e sorella del presidente della Federazione salvadoregna di Surf José Diaz - era reduce dalla vittoria del National Surf Circuit dello scorso novembre e si stava allenando con l'obiettivo di poter partecipare alle competizioni internazionali. "Siamo molto rattristati da questa tragedia”, così sui propri canali social il presidente dell’Istituto dello sport Yamil Bukele.

"Sarai per sempre presente nella storia del surf di El Salvador. Le tue onde di ricorderanno sempre in questo paradiso. Riposa in pace Katherine Diaz."

