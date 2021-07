Leonardo Fioravanti vince e continua la sua avventura nella baia della Tsurigasaki Surfing Beach a Tokyo (Giappone), sede delle Olimpiadi nella pratica del surf. L’azzurro, dopo aver chiuso in terza posizione la prima heat del primo turno alle spalle del n.2 del mondo Italo Ferreira e del giapponese Hiroto Ohhara, si è preso una bella rivincita.

In una delle due batterie del secondo round, da cinque surfisti ciascuna, Fioravanti si è imposto con lo score di 12.53 a precedere il francese Jeremy Flores (11.37) e l’australiano Julian Wilson (11.27). Una prova di grande determinazione e talento del nostro portacolori che conferma le sue qualità.

Appuntamento dunque a lunedì, alle ore 15.24 locali (8.24 italiane) per la sfida valida per il terzo turno tra Leo e il peruviano Lucca Mesinas. Dal terzo round in avanti si assisterà a confronti uno vs uno nei quali la sconfitta vorrà dire eliminazione diretta.

