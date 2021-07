Angelo Bonomelli non potrà partire per Tokyo, al suo posto ci sarà invece il costaricano Carlos Muñoz. Questo è il triste finale della clamorosa situazione legata al surf dopo la positività 24 ore in aeroporto in Costa Rica, pronto a imbarcarsi per il Giappone e prendere parte alla competizione olimpica ma, all’ultimo minuto, è arrivato il colpo di scena. non potrà partire per Tokyo, al suo posto ci sarà invece il costaricano. Questo è il triste finale della clamorosa situazione legata al surf dopo la positività del portoghese Frederico Morais di due giorni fa. Angelo Bonomelli (il primo sostituto) ha passato le ultime, pronto a imbarcarsi per il Giappone e prendere parte alla competizione olimpica ma, all’ultimo minuto, è arrivato il colpo di scena.

Come rivelato dal portale Surfcorner.it, a causa di un cavillo ancora da chiarire, e di cui si attendono spiegazioni da parte del CONI e dalla federazione Surfing FISW. Angelo Bonomelli non è stato così ammesso alle Olimpiadi di Tokyo, con Carlos Muñoz che ha subito accettato per prendere il suo posto. Come da sistema di qualificazione, gli atleti sostitutivi devono provenire dall’evento in cui il surfista che si è ritirato ha ottenuto la qualificazione: in questo caso gli ISA World Surfing Games 2019. Considerando che non c’erano atleti europei idonei nella lunga lista delle iscrizioni olimpiche, la riassegnazione è andata al surfista più alto in classifica, indipendentemente dal continente.

Una vera e propria beffa per il nostro Angelo Bonomelli, a cui è stato comunicato di doversene tornare a casa dopo lunghe ore di attesa in aeroporto. Per l’Italia, comunque, ai Giochi di Tokyo vedremo in azione Leonardo Fioravanti, al debutto questa notte nella prima heat del primo round.

Fioravanti: "Il mio sogno? Diventare il miglior surfista al mondo"

