Giochi olimpici estivi si disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Tokyo, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui surf, con le atleti partecipanti, la formula della competizione, il calendario e alcune curiosità. La XXXII edizione deisi disputerà dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a, un anno dopo rispetto al programma originario a causa del rinvio dovuto alla pandemia globale del Covid-19. Saranno presenti atleti di 33 sport diversi, per un totale di 50 discipline e 339 eventi, per cui verranno assegnate altrettante medaglie . Questo è il programma completo delle gare di, con le atleti partecipanti, la formula della competizione, il calendario e alcune curiosità.

Sede e formula

Le gare di surf sono in programma dal 26 al 29 luglio nelle acque oceaniche di Shidashita Beach, vicino a Chiba, 60 km fuori da Tokyo. In gara ci sono 20 atleti in campo maschile e 20 in campo femminile. In ogni sessione quattro atleti competono contemporaneamente e i migliori due di ogni sessione accedono al turno successivo. Ogni sessione dura tra i 20 e i 25 minuti. Solo un atleta alla volta può cimentarsi su una determinata onda, e il diritto spetta a colui che si trova più vicino alla cresta. Qualsiasi interferenza può portare a una penalità o a una sottrazione di punti nel computo totale. La giuria assegna un punteggio da 1 a 10 a ogni atleta, giudicando le performance di onda in onda. I punteggi sono assegnati in base alla difficoltà delle evoluzioni, tenendo conto di velocità, potenza e flusso di ogni surfata.

Qualificazione

I pass per le gare olimpiche sono stati assegnati tramite diversi eventi: il World Surf League Championship Tour 2019, dove si sono qualificati i primi 10 uomini e le prime 8 donne della competizione; gli ISA World Surfing Games dove si sono qualificati i primi surfisti di ogni continente con eccezione delle Americhe; i Giochi Panamericani, dove si sono qualificati i primi classificati; gli ISA World Surfing Games 2021 (29 maggio-6 giugno a El Salvador), dove si qualificano i primi 4 uomini e le prime 6 donne. Il ventesimo e ultimo posto è riservato al Giappone. C'è un massimo di due atleti per genere per ogni Paese.

Calendario

26 luglio - round 1 e 2 uomini e donne

27 luglio - round 3 uomini e donne

28 luglio - quarti e semifinale uomini e donne

29 luglio - finale uomini e donne

Italia

La squadra azzurra non ha ancora raccolto pass olimpici. L'Italia si giocherà le sue carte con Leonardo Fioravanti, che punta dritto a Tokyo.

Storia

Il surf è uno dei cinque sport "novità" alle Olimpiadi di Tokyo insieme a karate, arrampicata sportiva, skateboard e baseball/softball (che ritorna). Questa disciplina è stata confermata anche per Parigi 2024 e Los Angeles 2028.

