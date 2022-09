Purtroppo l'Italia del calcio non prenderà parte alla prossima edizione dei Mondiali (e non ci saremo per due edizioni di fila purtroppo), ma abbiamo una Nazionale azzurra che miete successi nel calcio da tavolo: a Roma si è appena conclusa la Coppa del Mondo di "subbuteo" e gli azzurri, guidati da Marco Lamberti sono usciti trionfatori.

I nostri "eroi"

Luca Colangelo, Matteo Ciccarelli, Daniele Bertelli, Saverio Bari, Claudio La Torre e Filippo Cubeta: sono loro i "subbuteisti" azzurri protagonisti del trionfo, arrivato con un percorso netto. Dopo un girone eliminatorio a punteggio pieno, infatti, la Nazionale italiana ha superato l'Inghilterra nei quarti, Malta in semifinale e poi il Belgio in finale. Sul terzo gradino del podio la Grecia, che ha sconfitto i maltesi nella finalina per il 3°/4° posto.

Italia, quanti trionfi

Come riporta theshieldofsports, anche nella categoria Under 20, la nazionale ha avuto un grande trionfo, battendo in finale la Grecia. Nella categoria Open la finale è stata tutta italiana tra il campione del mondo uscente, Matteo Ciccarelli, e l’attuale campione italiano Luca Colangelo, che ha avuto la meglio sul connazionale solo dopo i tiri liberi. Sul podio anche l’italiano Daniele Bertelli e il greco Vlassopoulos Ioannis. L’italiana Eleonora Buttita si è laureata campionessa del mondo per la categoria Ladies individuale. Vittoria italiana anche nelle categorie Under 16 e Under 12, vinte rispettivamente da Francesco Borgo ed Edoardo Landi, mentre nella categoria Under 20 ad aggiudicarsi il titolo è stato il greco Sourlas Leandros.