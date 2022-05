Simone Alessio conquista la medaglia d’oro agli Europei di Taekwondo di Manchester 2022. Arriva la seconda medaglia per l’Italia agli Europei dopo il bronzo conquistato nella giornata di ieri da Vito Dell’Aquila nei -58kg. Semplicemente dominante l’azzurro nella categoria -80 kg che non ha avuto rivali quest’oggi. In finale ha superato brillantemente per 7-5 il danese Edi Hrnic: una vittoria di forza, di carattere ma anche di lucidità e maturità per l’italiano, nonostante la giovane età (appena 22 anni). Oggi è stato oggettivamente il più forte di tutti, e lo ha dimostrato negli incontri di cui è stato protagonista: non ce n’era per nessuno. a giornata dell’azzurro era iniziata con il trionfo ai danni del serbo Ivan Karajilovic, un vero e proprio dominio di Alessio che si è aggiudicato l’incontro con il punteggio finale di 17-4; ai quarti di finale, il classe 2000 originario di Livorno ha superato il connazionale Antonio Gerrone in un derby tutto italiano (dando già la certezza di una medaglia per l’Italia). Prima dell’atto finale decisivo, Alessio ha brillantemente avuto la meglio contro il croato Toni Kanaet, trionfando 14-6.

Un percorso netto, impeccabile, che ha condotto l’azzurro ad affrontare in finale, puntando alla medaglia più preziosa, il danese Edi Hrnic: ad andare in vantaggio è l’avversario, ma grazie a un pregevole calcio alla testa Alessio ribalta e chiude il primo round con il punteggio a suo favore di 4-1; secondo round di studio delle mosse del rivale, andando però perfettamente a segno portandosi sul 6-1 (complice una penalità ai danni di Hrnic). Nel terzo e ultimo round, l’azzurro deve solo controllare il vantaggio acquisito in precedenza, salendo anche sul 7-1; il danese le prova tutte per rimontare, realizza 4 punti nell’ultimo minuto ma deve arrendersi alla superiorità dell’azzurro, con l’incontro che si chiude sul 7-5.

Per Simone Alessio è la seconda medaglia agli Europei dopo il bronzo conquistato a Sofia lo scorso anno; ennesimo successo per uno straordinario atleta, capace di laurearsi Campione del Mondo nei -74 kg, proprio a Manchester nel 2019, unico italiano a raggiungere un simile traguardo. Inoltre, è reduce dalle vittorie al Sofia Open dello scorso marzo e alla President’s Cup (svolta a febbraio presso Durazzo); parliamo ormai di una certezza del taekwondo italiano, che saprà onorare il tricolore in ogni competizione nella quale sarà chiamato in causa.

