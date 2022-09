Il Grand Prix di Roma lo aveva visto dominare; lo scenario è cambiato, ma non il risultato: uno straordinario Simone Alessio trionfa al Grand Prix di Parigi 2022 nella categoria -80 kg maschile, dominando in lungo e in largo in ogni incontro del quale è stato assoluto protagonista. Non c’è stato nulla da fare in finale per il norvegese Richard Andre Ordemann, che deve accontentarsi del secondo posto: contro questo Simone Alessio non c’è modo di avere la meglio, semplicemente superiore a tutti. Nessun round concesso agli avversari, nemmeno in finale. Percorso netto quello dell’azzurro, partito dalla sfida contro il croato Marko Golubic senza lasciare scampo all’avversario sul 2-0; allo stesso modo (2-0), Alessio ha conquistato l’accesso alla semifinale e la certezza del podio ai danni dello spagnolo Daniel Quesada Barrera; prima dell’atto decisivo, non c’è stato nulla da fare nemmeno per lo statunitense Carl Alan Nickolas (2-0, quest’ultimo conquista il terzo posto con il tunisino Firas Katousi).

Ad

Taekwondo Farzad Mansouri, la fuga dai talebani per amore del taekwondo 24/06/2022 ALLE 17:05

Nelle altre categorie protagoniste quest’oggi in quel di Levallois-Perret, -67 kg femminile e -68 kg maschile, hanno trionfato rispettivamente l’ivoriana Ruth Gbagbi (2-0 ai danni della coreana Min-seo Nam) e lo spagnolo Javier Perez Polo (contro Zaid Kareem). A completare i podi nella -67 kg figurano la belga Sarah Chaari e la messicana Leslie Soltero; riguardo, invece, alla categoria -68 kg, hanno conquistato il terzo posto il francese Theo Lucien e il britannico Bradly Sinden.

Taekwondo Simone Alessio campione d'Europa: trionfo a Manchester 21/05/2022 ALLE 20:43