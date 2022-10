Il Grand Prix di Manchester (torneo di classificazione G6) si apre subito con un podio per i colori italiani. Sui tatami inglesi infatti Vito Dell’Aquila, campione olimpico a Tokyo della categoria -58 kg, si è preso uno dei due terzi posti a disposizione.

Il pugliese, che tornava sulle scene dopo un infortunio occorsogli durante il Grand Prix di Roma dello scorso giugno, si è reso autore di unottimo cammino, stoppato soltanto dall’esordiente coreano Tae-joon Park in semifinale, con lo score di 2-0 (11-0 e 5-6, gli esiti dei round), che poi si è preso il torneo superando nella finalissima il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi (2-1= 5-1; 7-11; 6-4); con l’altro terzo posto andato appannaggio dell’irlandese Jack Wolley.

Ad

Negli ottavi di finale e nei quarti invece, Dell’Aquila si era rispettivamente misurato contro il canadese Nicholas Hoefling, superandolo brillantemente 2-0 (7-0; 5-2), e con il thailandese Thanakrit Yodrak, battuto 2-1 (6-0; 4-14; 5-1).

Taekwondo Simone Alessio trionfa al World Grand Prix di Parigi 03/09/2022 ALLE 21:02

“Era importantissimo tornare a combattere – ha affermato Vito Dell’Aquila al sito della Federazione Italiana Taekwondo – dopo l’infortunio che ultimamente mi aveva tenuto lontano dai quadrati di gara, aver conquistato una medaglia in questo Grand Prix pieno di ottimi avversari mi riempie di fiducia e mi fa ben sperare per le prossime competizioni. Un saluto particolare a tutti i miei sostenitori che mi aspettavano! Ora l’obiettivo è già focalizzato al mondiale in Messico il prossimo mese”.

Nel torneo femminile dei -49 kg infine, dove non vi erano italiane in gara, il podio si è così configurato: al primo posto la thailandese Panipak Wongpattanakit (oro alle Olimpiadi di Tokyo), al secondo la turca Merve Dincel, mentre il terzo posto se lo sono spartite la cinese Qing Guo e la giovane spagnola Adriana Cerezo Iglesias.

IL MEGLIO DEL GIORNO: DAL VOLLEY AL MITICO VITO DELL'AQUILA

Taekwondo Farzad Mansouri, la fuga dai talebani per amore del taekwondo 24/06/2022 ALLE 17:05