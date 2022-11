Mondiali di taekwondo 2022 di Guadalajara, in Messico, per poter Vito Dell’Aquila è il nuovo Campione del Mondo nella categoria -58 kg maschile: una giornata perfetta per il Campione Olimpico in carica, un percorso netto dai sedicesimi di finale che lo ha condotto fino allo scontro decisivo contro il coreano Jun Jang, che ha visto 2-1. Abbiamo dovuto attendere l’ultima giornata di gare deidi, in Messico, per poter vedere un azzurro salire sul podio . L’attesa, però, ha dato i suoi frutti, perchénella categoria: una giornata perfetta per il Campione Olimpico in carica, un percorso netto dai sedicesimi di finale che lo ha condotto fino allo scontro decisivo contro il coreano, che ha visto prevalere l’azzurro (in rimonta) per

Ad

Era la finale che tutti attendevano, con il #1 e il #2 del tabellone l’uno di fronte all’altro, e come era lecito attendersi i due non si sono affatto risparmiati: basti pensare che dopo appena 10 secondi dall’inizio del primo round il punteggio recitava già 2-2, con entrambi gli atleti a segno con colpi precisi. L’azzurro ha saputo poi difendersi dai tentativi del coreano, che ha quasi sempre cercato il colpo in estensione alla testa, ma Dell’Aquila ha saputo ottimamente gestire la situazione andando poi a segno con i contrattacchi. Un costante sorpasso e controsorpasso tra i due ha caratterizzato gli ultimi cinque secondo del primo round, aggiudicato da Jang con il punteggio di 12-11 grazie a un colpo alla testa all’ultimo secondo (con Dell’Aquila che conduceva per 9-11).

Taekwondo Vito Dell’Aquila chiude al terzo posto al Grand Prix Manchester 21/10/2022 ALLE 18:43

Nel secondo round l’azzurro ha saputo reagire alla beffa subita poco prima, partendo all’attacco e portandosi subito sul 6-0: un inizio perfetto per Dell’Aquila, che ha poi solo dovuto gestire il margine guadagnato e gli attacchi (sempre pericolosi) dell’avversario per poi tentare il contrattacco. 13-4 il punteggio finale del secondo round a favore dell’azzurro, il che ha portato allo svolgimento del terzo e decisivo round.

Vista l’elevata posta in gioco, i due inizialmente appaiono perlopiù contratti, sull’attenti per evitare di regalare colpi facili al rispettivo avversario. Un contemporaneo doppio colpo a segno da parte di entrambi sblocca il terzo round e da lì un prezioso susseguirsi di difesa e attacco ha permesso a Vito Dell’Aquila di incrementare sempre più il suo vantaggio ai danni di Jang, fino al 13-6 finale che gli consente di portare a casa una meritatissima medaglia d’oro nella categoria -58 kg maschile.

Si conclude dunque la competizione iridata nel migliore dei modi per la Nazionale Italiana, con la prima medaglia conquistata in questi Mondiali ma dal sapore speciale, una grande emozione che solo un oro sa dare; e per Vito Dell’Aquila, dopo quello olimpico a Tokyo lo scorso anno, arriva anche quello mondiale a Guadalajara.

Vito Dell'Aquila, oro storico: la gioia dei commentatori in cabina

Taekwondo Simone Alessio trionfa al World Grand Prix di Parigi 03/09/2022 ALLE 21:02