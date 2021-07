Inizia con il piede giusto il cammino di Simone Alessio nel torneo maschile dei -80 kg del taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo. Negli ottavi di finale l’azzurro, testa di serie numero 13, ha letteralmente spazzato via la testa di serie numero 4, il brasiliano Martins Soares, imponendosi di fatto per ko tecnico, con lo score di 22-3.

Il nativo di Livorno parte subito bene: nella prima ripresa sale 8-0, senza lasciare spazio al sudamericano, che nella seconda ripresa si sblocca, ma deve comunque subire l’impeto dell’italiano. Al termine del quarto minuto di combattimento la situazione si stabilizza su un largo 16-3.

Tokyo 2020 Il taekwondo a Tokyo 2020: gare, qualificati, calendario 07/04/2021 A 10:25

SIMONE ALESSIO DOMINA E PASSA PER KO

L’ultimo round appare in discesa, ma Simone Alessio fa di più: una combinazione fulminea di calci al volto del rivale gli porta sei punti in dote e manda ko l’avversario che, sanguinante al volto, viene contato e deve cedere. Alle 7.15 ora italiana i quarti di finale: l’alfiere tricolore se la vedrà con l’egiziano Seif Eissa (testa di serie numero 5), che nel suo ottavo di finale ha vinto contro l’australiano Jack Marton, imponendosi per 11-1. Si tratta del campione d’Africa in carica.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

SPORT EXPLAINER: Taekwondo

Tokyo 2020 SIMONE ALESSIO DOMINA E PASSA PER KO 3 ORE FA