Dopo lo "zero” registrato a Rio 2016 il taekwondo torna a regalarci medaglie olimpiche e grandi gioie : non succedeva da Londra 2012, quando Carlo Molfetta da Mesagne (15 chilometri da Brindisi, in Puglia ovviamente) si portò a casa uno splendido oro nel -80 kg. Ora tocca a un suo concittadino, il classe 2000 Vito dell’Aquila. Un caso? No, Mesagne è ormai assurta feudo mondiale del Taekwondo.

ITALIA, LA PRIMA MEDAGLIA SARÀ DI VITO DELL'AQUILA! RIVIVI LA MAGICA SEMIFINALE

Nel segno di Mesagne

Il collegamento è naturale e immediato, il “maestro” Molfetta ora riveste il ruolo di team manager della Nazionale e crede ciecamente nel duo azzurro Dell’Aquila-Simone Alessio (-80 kg). “Abbiamo due talenti davvero interessanti. Questo momento riscatta l’amarezza di Rio, quando non avevamo atleti in gara. Ora speriamo di raccogliere i frutti di tutto il lavoro fatto in questi anni.” Ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in tempi non sospetti. L’allievo Dell’Aquila ha, d’altro canto, solo parole al miele per Carlo Molfetta, unico oro olimpico della storia nella disciplina: "Un idolo, una persona fantastica che ci riempie di consigli".

L’exploit

Non si può certo parlare di exploit inatteso, visto che Vito si è presentato a Tokyo da numero due del ranking mondiale. Paradossalmente ora i favori del pronostico sono tutti dalla sua parte visto che a sorpresa il numero uno al mondo, il coreano Jun Jang, è stato eliminato dal torneo olimpico. All’ultimo Grand Prix di Mosca, tuttavia, Dell’Aquila si era tolto lo sfizio di battere proprio Jang. Tra l’oro e il mesagnese si staglia all’orizzonte solo la sagoma del tunisino Jendoubi, numero 12 del ranking nonché carnefice di Jang.

The Eagle

Il soprannome di Vito Dell’Aquila, ampiamente preventivabile, è The Eagle ma a ben guardare il 20enne sta volando eccome sopra i cieli di Tokyo. Di natura guascona secondo chi lo conosce bene, sul quadrato si trasforma sfoderando la sua anima “rapace”. Vedere per credere il modo in cui ha massacrato (sportivamente) l’argentino Guzman nella semifinale del Makuhari Messe di Tokyo, a suon di kick al corpo e alla testa. Sempre all’attacco, senza lasciar respirare l’avversario. ll ragazzo ha le idee chiare - anche sui suoi personali obiettivi a lungo termine nella vita - e noi lo aspettiamo come futuro collega:

"I miei obiettivi? Vincere le olimpiadi, laurearmi e magari diventare giornalista per scrivere di Taekwondo, visto che in Italia, secondo me, se ne scrive troppo poco. Ma in generale vorrei essere un esempio per le nuove generazioni" (Federazione Italiana Taekwondo)

Ora non resta che afferrare l’ultima preda, la medaglia più preziosa. Aveva detto negli scorsi giorni: "L’Olimpiade mi renderà in ogni caso felice". Era stato profetico, comunque vada sarà un enorme successo.

DELL'AQUILA FA SOGNARE! E' IN SEMIFINALE NEL TAEKWONDO

