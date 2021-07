Taekwondo

OLIMPIADI, TAEKWONDO: ITALIA, LA PRIMA MEDAGLIA SARÀ DI VITO DELL'AQUILA! HIGHLIGHTS SEMIFINALE

TOKYO 2020 - Vito Dell'Aquila, 20enne di Mesagne, dopo aver ottenuto successi larghi agli ottavi e ai quarti spazza via nella semifinale anche l’argentino Guzman e si regala la finale olimpica contro il tunisino Jendoubi che in semifinale ha eliminato il numero 1 del ranking Jun Jang. Per il taekwondo azzurro è già certa una medaglia che mancava da Londra 2012.

00:03:26, 2 ore fa