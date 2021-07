Il sogno di Simone Alessio, nel torneo di taekwondo dei -80 kg maschili alle Olimpiadi di Tokyo, si ferma ai quarti di finale. L’azzurro, in un match molto tattico e poco spettacolare, cede di misura, per 6-5, all’egiziano Seif Eissa, testa di serie numero 5 del seeding.

Come detto in precedenza, una sfida strana: prima ripresa conclusa su un molto inusuale 0-0, con l’immobilismo a farla da padrone, secondo round con l’africano che trova il modo di sbloccare il punteggio con una bella combinazione che lo porta all’ultima pausa sul 3-1.

Tokyo 2020 Il taekwondo a Tokyo 2020: gare, qualificati, calendario 07/04/2021 A 10:25

Vito Dell'Aquila d'oro: il film dell'impresa a Tokyo

Centoventi secondi alla fine: si parte. Simone Alessio punge, cerca spazio e finalmente fa male. Arriva il 3-3 a un minuto dal termine. I taekwondoka si affrontano a viso aperto, Eissa colpisce l’atleta tricolore doppiando i colpi: si va sul 6-3. Simone Alessio prova a recuperare: 6-4, 6-5 a pochi secondi dalla fine, ma non basta.

L’italiano viene eliminato con tanti rimpianti, in attesa di capire se per lui si potrà aprire la strada del torneo di ripescaggio per il bronzo.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

SPORT EXPLAINER: Taekwondo

Tokyo 2020 Alessio avanti per KO dopo aver dominato 2 ORE FA