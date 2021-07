Vito Dell'Aquila - classe 2000 da Mesagne - è la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020! Per sapere di quale colore sarà bisognerà aspettare le 14:45, orario della finalissima per l'oro del torneo maschile del Taekwondo -58 kg in programma alla Makuhari Messe Hall della capitale giapponese.

Grazie al successo contro l'argentino Lucas Lautaro Guzman nel quadro di una semifinale a senso unico condotta sin dalle prime battute a suon di "trunk" l'azzurro ha staccato il pass per l'ultimo atto dove affronterà il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. Eloquente il punteggio della semifinale, 29-10, a certificare il dominio del brindisino. L'argento è già in cassaforte, dunque, resta l'ultimo step per provare la scalata all'Olimpo. Hype alle stelle.

DELL'AQUILA FA SOGNARE! E' IN SEMIFINALE NEL TAEKWONDO

