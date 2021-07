Taekwondo

OLIMPIADI TAEWKONDO - SIMONE ALESSIO DOMINA E PASSA PER KO

Tokyo 2020 - Gara senza storia per Simone Alessio: il taekwondoka azzurro domina il suo ottavo di finale contro il brasiliano Icaro Martins Soares e lo finisce per KO con un doppio calcio al volto che (nel sangue) pone fine all'incontro valevole per la categoria -80 kg.

00:00:37, 2 ore fa