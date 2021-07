Il conto dei casi positivi nella bolla olimpica di Tokyo sale e il numero raggiunto quest’oggi, per quanto riferito dagli organizzatori, è salito a 71 unità.

Colpita dal famigerato Coronavirus è stata anche l’atleta cilena Fernanda Aguirre, specialista del taekwondo, che per questo non potrà prendere parte alla rassegna a Cinque Cerchi. La sudamericana, come da protocollo, dovrà osservare un minimo di dieci giorni di quarantena. Un periodo di isolamento che rende impossibile ad Aguirre, pur asintomatica, di prendere parte alla competizione nei 57 kg, visto che l’inizio è previsto domenica prossima.

Il riscontro positivo della cilena è avvenuto proprio all’aeroporto della capitale nipponica e nel secondo esame effettuato vi è stata la conferma. Una situazione davvero difficile da accettare per lei.

Tokyo 2020 Vito Dell’Aquila: "A Tokyo voglio l’oro, è il mio sogno da bambino" 14/07/2021 A 09:40

Le cronache riferiscono, inoltre, che in quarantena sia stata formalizzata anche al tecnico dell’atleta Joè Zapata che la accompagnava nel suo viaggio.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

-63 a Tokyo 2020: volano calci nel Taekwondo

Tokyo 2020 -63 a Tokyo 2020: volano calci nel Taekwondo 21/05/2021 A 09:07